Agent Raphinhi szkodzi Barcelonie! Al-Hilal dementuje negocjacje

Raphinha w ostatnim czasie był łączony z Al-Hilal. Zdaniem serwisu 365scores.com saudyjski klub nie prowadzi żadnych negocjacji z FC Barceloną. Co więcej, Saudyjczycy twierdzą, że plotki wypuszcza agent piłkarza.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Al-Hilal dementuje negocjacje z Barceloną. Plotki wypuszcza agent piłkarza

Raphinha nie zaliczy do udanych ostatnich Mistrzostw Świata 2026. Nie dość, że reprezentacja Brazylii odpadła w 1/8 finału, to na dodatek skrzydłowy zagrał tylko w dwóch meczach. Wszystko przez kontuzję, jakiej doznał w 40. minucie starcia z Haiti. Uraz okazał się na tyle poważny, że 29-latek nie był w stanie kontynuować gry. W pozostałych spotkaniach na mundialu już nie wystąpił.

W międzyczasie pojawiły się plotki o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej. Sprowadzeniem zawodnika miało być zainteresowane Al-Hilal. Media pisały o kwocie rzędu 80 milionów euro dla FC Barcelony oraz cztery razy wyższej pensji dla piłkarza niż obecnie zarabia.

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Z doniesień serwisu 365scores.com wynika jednak, że do zmiany barw klubowych raczej nie dojdzie. Al-Hilal nie negocjuje z FC Barceloną. Źródła bliskie arabskiego giganta podkreślają, że nie ma żadnych porozumień z katalońskim zespołem, czy samym piłkarzem. Co więcej, są przekonani, że plotki do mediów wypuszcza agent Raphinhi. Nie wiadomo jednak, dlaczego miałby to robić.

Jedyne sensowne wyjaśnienie to fakt zwrócenia uwagi na osobę w postaci jego klienta. Innym tłumaczeniem może być chęć wynegocjowania lepszych warunków kontraktowych w Barcelonie. Natomiast trzeba zaznaczyć, że obecna umowa z Blaugraną obowiązuje do połowy 2029 roku. Ponadto w mediach nikt nie informował o ewentualnym przedłużeniu umowy. Raphinha jest związany z Dumą Katalonii od lipca 2022 roku. W tym czasie rozegrał 177 meczów, w których strzelił 75 bramek.