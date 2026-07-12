Cracovia przygotowuje ofertę za napastnika Lechii. Potwierdzono

Cracovia przygotowuje kolejną ofertę za pozyskanie Bohdana Wjunnyka z Lechii Gdańsk. Piłkarz sam przyznał to w rozmowie z serwisem "ukrfootball.ua".

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Cracovia chce napastnika Lechii Gdańsk, kolejna oferta

Lechia Gdańsk po spadku z PKO Ekstraklasy ma coraz mniej czasu na budowę nowej kadry. Nie jest tajemnicą, że zespół potrzebuje wielu wzmocnień na najważniejszych pozycjach, a do tej pory nic w tej kwestii się nie dzieje. Co więcej, nadal obowiązuje zakaz transferowy nałożony przez FIFA.

Gdańszczanie mogą jednak sprzedawać i to wydaje się powinni czynić, aby zarobić środki potrzebne do utrzymania jakiejkolwiek płynności finansowej oraz budowy nowej kadry. Jednym z graczy, który może odejść za zdaje się solidną sumę jest Bohdan Wjunnyk. Napastnikiem Lechii zainteresowana jest Cracovia, która planuje złożyć kolejną już ofertę za Ukraińca, o czym powiedział on sam w wywiadzie.

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– Z tego, co wiem, Cracovia przygotowuje obecnie jeszcze korzystniejszą ofertę. Dlatego nic nie jest zamknięte. Być może wszystko się wyjaśni w najbliższych dniach – powiedział Bohdan Wjunnyk w rozmowie z serwisem „ukrfootball.ua”.

– Portugalczycy zaoferowali świetny kontrakt. Byłem też pod wrażeniem ich projektu sportowego: widzieli we mnie zawodnika w pierwszym składzie, chcieli zapewnić mi stabilną grę, a potem sprzedać mnie do silniejszego zespołu. Biorąc pod uwagę udział w europejskich pucharach, była to atrakcyjna perspektywa – dodał w temacie oferty Torreense.

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