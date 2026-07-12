On musi odejść z PSG, aby pozyskano Ferrana Torresa z Barcelony

PSG pozyska Ferrana Torresa z Barcelony wtedy, gdy sprzedany zostanie Bradley Barcola. Zainteresowanie Francuzem jest spore, ale wycena to aż 150 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał "L'Equipe".

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Barcola musi odejść, aby PSG pozyskało Ferrana Torresa

Barcelona do tej pory tego lata głównie pozyskiwała nowych zawodników. Wkrótce może się jednak okazać, że pożegna jednego ze swoich ważniejszych piłkarzy. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się bowiem informacje o zainteresowaniu PSG pozyskaniem Ferrana Torresa. Hiszpański napastnik miałby przenieść się do Francji za około 50 milionów euro i tego lata wzmocnić zespół zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Okazuje się jednak, że sprawa transferu jest nieco bardziej skomplikowana. Do finalizacji potrzebne jest bowiem nie tylko porozumienie pomiędzy dwoma klubami oraz ustalenie warunków z zawodnikiem, ale i sprzedaż jednego z kluczowych graczy Paryżan. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, transfer Ferrana Torresa z Barcelony do PSG będzie zależał od sprzedaży Bradleya Barcoli, którego wyceniają oni na 150 milionów euro. Ostatnio za Francuza pojawiło się bardzo ciekawe zainteresowanie.

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Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 70 milionów euro. Poza zainteresowaniem Arsenalu, ma on być także na radarze Liverpoolu.

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