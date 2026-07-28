Wisła i Legia w centrum uwagi. Wybrano najlepszych pierwszej kolejki w PKO BP Ekstraklasie

PKO BP Ekstraklasa po pierwszej kolejce wyłoniła najlepszych zawodników. W gronie wyróżnionych znaleźli się gracze między innymi Wisły Kraków czy Legii Warszawa.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

PKO BP Ekstraklasa wskazała najlepszych. Beniaminek ma powody do dumy

PKO BP Ekstraklasa z przytupem rozpoczęła sezon 2026/2027. Emocji nie brakowało podczas inauguracyjnej serii spotkań. Na podstawie występów z pierwszej kolejki oficjalna strona internetowa rozgrywek wybrała najlepszą jedenastkę. W nie nie zabrakło piłkarzy mających ogromny wpływ na wyniki swoich drużyn.

Największe wrażenie zrobił Jan Grzesik z Radomiaka. Prawy obrońca zanotował gola i asystę, stając się jedną z najważniejszych postaci pierwszej serii gier. Równie efektownie zaprezentował się Jakub Sypek z Zagłębia Lubin. 25-latek po wejściu z ławki zdobył bramkę i dołożył asystę, całkowicie odmieniając losy spotkania. Doceniono także Otto Hindricha, który zachował czyste konto w wyjazdowym meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin.

W zestawieniu znaleźli się przedstawiciele ośmiu zespołów, co pokazuje, jak wyrównana była inauguracja sezonu. Po dwóch zawodników mają Legia Warszawa, Radomiak, Motor Lublin oraz Wisła Kraków, której udany powrót do elity podkreślili obecnością Kacper Duda i Jordi Sanchez.

Jedenastka 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy: Otto Hindrich (Legia Warszawa) – Marcin Flis (Wisła Płock), Jan Grzesik (Radomiak Radom), Paweł Wszołek (Legia Warszawa) – Rafał Wolski (Radomiak Radom), Kacper Duda (Wisła Kraków), Mbaye N’Diaye (Motor Lublin), Jakub Sypek (KGHM Zagłębie Lubin), Ivo Rodrigues (Motor Lublin) – Jordi Sanchez (Wisła Kraków), Patryk Makuch (Raków Częstochowa).