Jagiellonia Białystok szykuje jeszcze dwa ważne transfery!

Jagiellonia Białystok skupia się teraz na wzmocnieniach środka pola. Lada moment dołączy do niej Anders Klynge, ale to nie koniec. Szymon Janczyk na łamach portalu "Weszło" informuje, że klub zabiega o jeszcze jednego zawodnika do tej formacji.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia wzmocni środek pola. Nawet dwóch nowych piłkarzy

Jagiellonia Białystok długo zwlekała z transferami, ale w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszyła. Do drużyny tego lata dołączyli Michał Perchel, Rodrigo Conceicao, Jeremy Agbonifo oraz Nik Prelec. Celem na najbliższe dni jest wzmocnienie środka pola. Białostoczanie lada moment powinni dopiąć rekordowy transfer Andersa Klynge. Pomocnik FK Bodo/Glimt ma kosztować 850 tysięcy euro podstawy plus bonusy, więc łączna wartość tej operacji może sięgnąć aż miliona euro.

Wygląda na to, że Klynge nie będzie jedynym ruchem Jagiellonii do środka pola. Szymon Janczyk na łamach portalu „Weszło” przekazał, że plan zakłada sprowadzenie w sumie dwóch nowych pomocników. Jednym z kandydatów był William Milovanović z GAIS, ale ostatnia oferta została odrzucona, a temat jest mocno skomplikowany.

Anders Klynge już w Polsce, Jagiellonia bije rekord transferowy. Ile zapłaci za nowego piłkarza?



William Milovanović jest sondowany, poszła wstępna oferta. Transfer kolejnego środkowego pomocnika nie jest pewny, ale może się wydarzyć.https://t.co/fD3BpMrBIq — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) July 27, 2026

W przypadku tych dwóch transferów kadra Jagiellonii będzie w zasadzie kompletna. Być może potrzebuje jeszcze ruchu do środka defensywy, ale nie jest to priorytet. Białostoczanie udanie zainaugurowali sezon Ekstraklasy, pokonując w 1. kolejce Koronę Kielce 1-0. Teraz przed nimi starcie z Motorem Lublin, po czym rozpoczną batalię o awans do Ligi Europy. W ramach 3. rundy eliminacji czeka ich hitowa rywalizacji z Rangersami.