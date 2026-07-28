Bayern bez wątpliwości ws. Olise, prezes mówi o Realu „Zero kontaktu”

12:26, 28. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky

Michael Olise zostanie w Bayernie Monachium na kolejny sezon. Saga transferowa z jego udziałem dobiega końca, co potwierdzają słowa prezesa Jana-Christiana Dreesena.

Michael Olise
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HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise zostaje. Real nie kontaktował się z Bayernem

Michael Olise w ostatnich tygodniach był intensywnie łączony z przenosinami na Santiago Bernabeu. Media rozpisywały się o tym przede wszystkim podczas trwania mistrzostw świata – Kylian Mbappe miał przekonywać go do transferu, a on sam ponoć przyznał swoim kolegom z francuskiej kadry, że chce grać dla Realu Madryt. Bayern Monachium przyglądał się temu z boku, konsekwentnie deklarując, że nie ma tematu jego odejścia.

W obliczu prawdopodobnego transferu Yana Diomande do Królewskich saga z udziałem Olise dobiega końca. Real Madryt był jedynym potencjalnym kandydatem, gotowym do wydania na niego ponad 200 milionów euro.

Tym razem Bayern triumfuje. Prezes klubu Jan-Christian Dreesen potwierdza, że francuski gwiazdor nigdzie się nie wybiera. Przyznaje przy tym, że jest zdumiony ilością fałszywych informacji, które pojawiały się w tej sprawie. Real Madryt na żadnym etapie nie podjął nawet próby kontaktu z Bawarczykami, więc o transferze od samego początku nie było nawet mowy.

– Oczywiście Olise zostanie w Monachium. (…) Nie dostaliśmy w jego sprawie żadnego listu, telefonu, maila. To zdumiewające, co potrafi być rozpowszechniane w mediach, kiedy samemu zna się prawdę – wytłumaczył Dreesen, pytany o sagę transferową z udziałem Olise.

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