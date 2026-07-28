Lech Poznań był nim zainteresowany. Piłkarz wykluczył transfer do mistrza Polski

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Joni Montiel wykluczył transfer do Lecha Poznań

Lech Poznań nie zamknął jeszcze kadry na trwający już sezon 2026/2027. W grę wchodzą jeszcze kolejne transfery, które wzmocnią pierwszą drużynę. Nie tak dawno wydawało się, że do klubu może trafić Joni Montiel z Karabachu Agdam. Hiszpan miał znaleźć się na wylocie, po tym, jak z jego usług zrezygnował trener azerskiego giganta. Powodem była rzekoma oferta od Kolejorza.

„Gurban Gurbanow, również odsunął Joniego Montiela od składu po tym, jak pomocnik miał stracić koncentrację na grze dla klubu w związku z ofertą transferu z Lecha Poznań” – napisał kilka dni temu Fuad Alakbarov w mediach społecznościowych.

Okazuje się jednak, że Montiel nie zamierza odchodzić z Azerbejdżanu. Fuad Alakbarov poinformował, że ofensywny pomocnik zostanie w Karabachu, ponieważ odrzucił transfer do mistrza Polski. Jednocześnie zawodnik zdementował konflikt z trenerem.

„Joni Montiel, wykluczył możliwość transferu do Lecha Poznań i zapewnił, że pozostanie w obecnym klubie. Zdementował doniesienia o rzekomym konflikcie z trenerem Gurbanem Gurbanowem. Podkreślił, że nie było żadnych problemów dyscyplinarnych, a jego miejsce na ławce rezerwowych było wyłącznie efektem decyzji taktycznej szkoleniowca” – poinformował ten sam dziennikarz.

Joni Montiel w przeszłości był związany z hiszpańskimi klubami takimi jak Levante, Rayo Vallecano czy Real Oviedo. W barwach Karabachu występuje od sezonu 2025/2026. Na swoim koncie ma m.in. 5 występów w Lidze Mistrzów.