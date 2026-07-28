Ronaldo w Radomiaku! Rekordowy transfer polskiego klubu

Radomiak Radom ogłosił kolejny transfer, jednocześnie potwierdzając, że Ronaldo Lumungo został najdroższym piłkarzem w historii klubu. Media sugerują, że chodzi o kwotę 250/300 tysięcy euro.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Ronaldo Lumungo został najdroższym piłkarzem w historii Radomiaka

Radomiak Radom od zwycięstwa rozpoczął nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie. Kilka dni po triumfie z Wieczystą Kraków (2:1) ogłosili transfer nowego piłkarza. Kontrakt z klubem podpisał Ronaldo Lumungo, którego sprowadzili z Pacos de Ferreira. Dokładna kwota nie została ujawniona, ale poinformowali, że jest to rekordowy transfer w historii klubu.

Media sugerowały ostatnio, że chodzi o kwotę 250 tysięcy euro plus dodatkowe 50 tysięcy euro w formie bonusu. Łącznie wychodzi więc 300 tysięcy euro. Do tej pory najwięcej zapłacili za Capitę, który kosztował ich 250 tysięcy euro.

Lumungo to 25-letni skrzydłowy z Wysp Świętego Tomasza i Książęca. W drużynie narodowej rozegrał 17 spotkań, w których strzelił 3 bramki. Praktycznie przez całą karierę był związany z Portugalią, gdzie grał dla Pacos de Ferreira, Vitorii Guimaraes czy Oliv. Hospital.

Z Radomiakiem związał się kontraktem do połowy 2029 roku. Na koszulce wybrał numer 90. W poprzednim sezonie na zapleczu portugalskiej ekstraklasy rozegrał 31 meczów, w których strzelił 4 gole i zanotował 4 asysty. Pierwszą okazję do debiutu będzie miał w najbliższy weekend. Podopieczni Tomasza Kaczmarka zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Obecnie po 1. kolejce Ekstraklasy zajmują 5. miejsce w tabeli za Zagłębiem, Górnikiem, Wisłą Płock oraz Wisłą Kraków.