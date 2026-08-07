Jagiellonia przełożyła mecz PKO Ekstraklasy. Chodzi o to spotkanie

15:01, 7. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  PKO Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok oficjalnie poinformowała, że postanowiła skorzystać z prawa do przełożenia meczu z Pogonią Szczecin. Mecz zaplanowany był na 14 sierpnia.

Adrian Siemieniec
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia przełożyła mecz z Pogonią

Jagiellonia Białystok we wczorajszy wieczór pokonała zespół Rangers 2:1 przed własną publicznością i wyrobiła sobie doskonałą zaliczkę przed rewanżową rywalizacją w Szkocji. Obecnie to właśnie Duma Podlasia jest bliżej awansu do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, a przecież ekipa z Glasgow była przez wielu stawiana w roli faworyta tej potyczki.

Z pewnością więc cały ten początek sezonu zespołu Adriana Siemieńca można zaliczyć do bardzo udanych i to pomimo wielkich zmian, jakie zaszły w klubie latem. Do dobrych wyników w pucharach dochodzą te w PKO Ekstraklasie, gdzie jednak wkrótce Białostoczan będzie czekała pewna krótka przerwa. Jagiellonia bowiem zdecydowała się skorzystać z prawa do przełożenia meczu i wybrała starcie z Pogonią Szczecin. Wczoraj klub przekazał, że niedzielna potyczka z Widzewem Łódź odbędzie się zgodnie z planem. Mecz z Portowcami zaplanowano pierwotnie na 16 sierpnia.

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Departament Logistyki Rozgrywek na wniosek Jagiellonii Białystok przełożył mecz 4. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Pogonią Szczecin, który był zaplanowany na 16 sierpnia. Nowy termin spotkania wyznaczony zostanie po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów – zakomunikował oficjalny profil PKO Ekstraklasy.

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