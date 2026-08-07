Lech Poznań wydał komunikat ws. meczu z Piastem Gliwice

Lech z Piastem w pierwotnym terminie
Lech Poznań marzył o Lidze Mistrzów, ale już pierwsza przeszkoda okazała się zbyt wymagająca. Po przegranym dwumeczu z Aarhus piłkarze Kolejorza walczą o fazę ligową Ligi Europy. W ramach 3. rundy eliminacji zmierzyli się w ten czwartek z KI Klaksvik. Wydawało się, że zdominują rywala z Wysp Owczych, ale musieli zadowolić się jedynie skromnym zwycięstwem. Wygraną zapewnił Yannick Agnero, trafiając w 81. minucie. Sytuacja nie jest jednak w pełni komfortowa, bowiem przed Lechem jeszcze rewanż na wyjeździe.
Z uwagi na otwarty wynik dwumeczu i skromną zaliczkę Lech miał rozważać przełożenie terminu ligowej rywalizacji z Piastem Gliwice. Wspominał o tym podczas konferencji prasowej trener Niels Frederiksen.
Klub ostatecznie nie skorzystał z tego przywileju, co oficjalnie potwierdził w piątkowe południe. Mecz Lech Poznań – Piast Gliwice odbędzie się zgodnie z pierwotnymi założeniami.
Mistrzowie Polski podejmą Piasta przed własną publicznością w niedzielę o godzinie 17:30. Następnie udadzą się na wyjazdowe starcie z KI Klaksvik. Po dwóch ligowych kolejkach Kolejorz ma w dorobku cztery punkty – zremisował z Cracovią oraz pokonał Wieczystą Kraków.