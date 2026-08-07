Tottenham Hotspur ma chrapkę na pozyskanie tureckiego skrzydłowego

15:24, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Turkiye Gazetesi

Tottenham Hotspur nie zakończył jeszcze zakupów podczas letniego okienka transferowego. Jak podaje dziennik Turkiye Gazetesi, uwagę angielskiego klubu przykuł Baris Alper Yilmaz.

Baris Alper Yilmaz
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Baris Alper Yilmaz

Baris Alper Yilmaz łączony z Tottenhamem Hotspur

Tottenham Hotspur jest aktywny podczas obecnego letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że do zespołu Kogutów trafili już między innymi Sandro Tonali oraz Matheus Fernandes. Trener londyńskiej ekipy – Roberto De Zerbi – liczy jednak na kolejne wzmocnienia składu, a szczególnie na zwiększenie rywalizacji w formacji ofensywnej.

Jak podaje dziennik „Turkiye Gazetesi”, kandydatem do przeprowadzki do Tottenhamu jest Baris Alper Yilmaz. Koguty podobno przygotowują ofertę za 26-letniego skrzydłowego, ale będą musiały zmierzyć się z konkurencją ze strony Evertonu. Galatasaray Stambuł wycenia swojego zawodnika na około 50 milionów euro.

Yilmaz z powodzeniem występuje w barwach drużyny Lwów od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na Rams Park za ponad 2 miliony euro z Ankara Keciorengucu. W poprzednim sezonie rozegrał 49 meczów, zdobył 12 bramek i zanotował 16 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość reprezentanta Turcji na mniej więcej 30 milionów euro, choć Galatasaray oczekuje wyższej kwoty.

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