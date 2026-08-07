Legia dopina hit. Napastnik Sparty Praga już jedną nogą w Warszawie

Legia Warszawa jest blisko sprowadzenia nowego napastnika. Jan Kuchta ze Sparty Praga ma dołączyć do zespołu Marka Papszuna, a rozmowy między klubami znajdują się na finiszu.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia jest o krok od nowego napastnika. Transfer na finiszu

Legia Warszawa mocno pracuje nad wzmocnieniem ofensywy i wszystko wskazuje na to, że wkrótce dopnie ważny transfer. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, stołeczny klub prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Jana Kuchty ze Sparty Praga.

Według najnowszych informacji ustalane są już ostatnie szczegóły operacji, w tym między innymi termin testów medycznych zawodnika. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, 29-latek powinien zostać piłkarzem ekipy z PKO BP Ekstraklasy w przyszłym tygodniu.

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Kuchta ma trafić do stołecznej ekipy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Kluby nadal dopracowują szczegóły dotyczące formuły transferu oraz warunków ewentualnego definitywnego wykupu.

Legia musiała jednak stoczyć rywalizację o czeskiego napastnika. Warszawianie okazali się bardziej przekonujący od klubów z Kataru, Turcji oraz Włoch. Jednym z kluczowych argumentów była chęć samego zawodnika, który preferował pozostanie blisko rodzinnych stron, podkreśla źródło.

Kuchta to zawodnik z dużym doświadczeniem i znajomością europejskiej piłki. W poprzednim sezonie czeskiej ekstraklasy zdobył 12 bramek, a jego dobra dyspozycja zaowocowała powołaniem do reprezentacji Czech.

Ewentualny transfer oznaczałby dla Marka Papszuna większe możliwości w ataku. Obecnie szkoleniowiec Legii ma do dyspozycji Miletę Rajovicia, Rafała Adamskiego i Łukasza Zjawińskiego. Mimo wszystko sprowadzenie kolejnego napastnika było jednym z priorytetów klubu.