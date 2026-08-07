Lech Poznań ogłosił, że na wypożyczenie udał się Gisli Thordarson. W tym sezonie będzie występował dla FC St. Pauli z drugiego poziomu rozgrywkowego w Niemczech.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Gisli Thordarson

Lech wypożyczył Thordarsona. Czas na wzmocnienie

Lech Poznań tego lata sprowadził Mateusza Lisa, Terry’ego Yegbe oraz Allahyara Sayyadmanesha, a do tego wykupił z Celticu Luisa Palmę. Plan na to okienko zakładał również wzmocnienie środka pola, niezależnie od tego, jaka przyszłość czeka Antoniego Kozubala. Kolejorz był łączony choćby z Tamarem Svetlinem, który ma za sobą świetny sezon w Koronie Kielce.

Wszystko wskazuje na to, że do mistrza Polski dołączy Gustav Berggren, znany kibicom Ekstraklasy z występów dla Rakowa Częstochowa. Obecnie jest związany z New York Red Bulls, ale jego powrót do Polski jest bardzo prawdopodobny. Kolejorz sprowadzi go w ramach transferu definitywnego.

Zanim do tego dojdzie, najpierw trzeba zrobić w kadrze miejsce dla Szweda. Właśnie z tego powodu Lech wypożycza jednego ze swoich piłkarzy. W piątek klub opublikował komunikat, w którym informuje, że Gisli Thordarson trafia na najbliższy rok do Niemiec. Będzie występował dla FC St. Pauli, które na co dzień gra na zapleczu Bundesligi.

Gisli Thordarson został wypożyczony do niemieckiego FC St. Pauli. Dwukrotny mistrz Polski z Kolejorzem będzie występował w klubie z 2. Bundesligi do końca trwającego sezonu.



Gisli, powodzenia! 🔵⚪️✊🏼 pic.twitter.com/PbLeI5Ub0r — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 7, 2026

Dla Thordarsona to szansa, aby grać regularnie i się rozwijać. W Lechu pełnił przede wszystkim rolę rezerwowego. W Poznaniu ma ważny kontrakt do 2029 roku, ale może tam nie wrócić, ponieważ St. Pauli uzgodniło także opcję transferu definitywnego.