Przyleciał helikopterem i znikał. Cantoro odkrył kulisy życia Cupiała

10:22, 7. sierpnia 2026 10:44, 7. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wisła Kraków przez lata była miejscem wielu wyjątkowych historii. Mauro Cantoro wrócił wspomnieniami do dawnych czasów. Argentyńczyk opowiedział o relacjach z Bogusławem Cupiałem.

Mauro Cantoro
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauro Cantoro

Cupiał stworzył wielką Wisłę. Teraz były piłkarz opowiedział, jaki był naprawdę

Wisła Kraków w pierwszej dekadzie XXI wieku przeżywała jeden z najlepszych okresów w swojej historii. Jedną z ważniejszych postaci tamtej drużyny był Mauro Cantoro, który w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wrócił do czasów gry w barwach Białej Gwiazdy. Argentyńczyk poruszył między innymi temat współpracy z ówczesnym właścicielem klubu Bogusławem Cupiałem.

Cantoro przyznał, że bezpośredni kontakt z właścicielem Wisły nie był częsty, jednak każde spotkanie pozostawiło po sobie bardzo dobre wspomnienia. – Nie było to łatwe, bo pan Cupiał rzadko pojawiał się przy drużynie. Czasami przylatywał na zgrupowania helikopterem albo spotykaliśmy się przy okazji świętowania mistrzostwa Polski. Miałem jednak okazję rozmawiać z nim kilka razy – rzekł były piłkarz w rozmowie z Danielem Sobisem.

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Argentyńczyk szczególnie zapamiętał moment podpisania drugiego kontraktu z klubem z Krakowa. Wówczas doszło do bezpośredniego spotkania z właścicielem klubu.

– Pamiętam, że gdy podpisywałem drugi kontrakt z Wisłą, spotkaliśmy się w jego firmie. Zawsze odnosił się do mnie z dużym szacunkiem i bardzo dobrze go wspominam – rzekł Cantoro.

Były pomocnik Białej Gwiazdy zaznaczył również, że relacje z Cupiałem nie były codzienne, ale za każdym razem mógł liczyć na życzliwe podejście. – Nie widywaliśmy się często, ale za każdym razem był wobec mnie bardzo życzliwy – podkreślił Argentyńczyk.

Cantoro pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci dla fanów Wisły. W krakowskim klubie występował w latach 2001-2009, zdobywając z zespołem między innymi pięć razy mistrzostwo Polski.

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