Papszun nie pozwoli im odejść. Nietykalny duet w Legii Warszawa

12:52, 7. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki

Legia Warszawa świetny start sezonu zawdzięcza między innymi grze Otto Hindricha i Kamila Piątkowskiego. Obaj są łączeni z transferami, natomiast Tomasz Włodarczyk na kanale „Meczyki” twierdzi, że Marek Papszun nie zgodzi się na ich odejścia.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Hindrich i Piątkowski to liderzy Legii Papszuna

Legia Warszawa wystartowała zgodnie z oczekiwaniami, zdobywając komplet punktów w meczach z Pogonią Szczecin oraz Zagłębiem Lubin. Teraz czeka ją wyjazdowa rywalizacja z Koroną Kielce.

Wokół klubu jest głośno, jeśli chodzi o ruchy na rynku. Wszystko wskazuje na to, że nowym napastnikiem Wojskowych zostanie Jan Kuchta. Wiele mówi się także o potencjalnych odejściach. Sytuacja finansowa wciąż jest wymagająca, dlatego Legia mogłaby skusić się na sprzedaż któregoś z ważnych piłkarzy, byle tylko na nim zarobić.

Łączony z transferem jest Kamil Piątkowski, który po dobrym początku sezonu ściąga na siebie zainteresowanie z zagranicy. Wcześniej przewidywany do odejścia był też Otto Hindrich. Tomasz Włodarczyk twierdzi jednak, że obaj to kluczowe postacie zespołu i Marek Papszun nie pozwoli na ich stratę. Legia musiałaby za któregoś z nich dostać ofertę nie do odrzucenia, by zgodzić się na sprzedaż.

– Hindrich i Piątkowski są absolutnie kluczowi dla Papszuna. Legia nie zamierza ich sprzedawać. Na dziś nie ma takiego tematu. Musiałaby się pojawić oferta z kategorii nie do odrzucenia. Jeśli Papszun ma spełniać jakieś cele ważne dla Legii, to musi mieć do tego narzędzia – przekazał dziennikarz w programie na kanale „Meczyki”.

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