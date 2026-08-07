Śląsk Wrocław może jeszcze tego lata przejść pewne zmiany kadrowe. Dyrektor sportowy Rafał Grodzicki w wywiadzie dla "Przegląd Sportowy Onet" ujawnił, że na sprzedaż jest każdy, nawet największe gwiazdy.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Michał Rosiak i Piotr Samiec-Talar

Śląsk nie wyklucza sprzedaży Samca-Talara i Rosiaka

Śląsk Wrocław na inaugurację sezonu Ekstraklasy przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze, a tydzień później zainkasował pierwszy komplet punktów, sensacyjnie ogrywając Raków Częstochowa. Beniaminek zajmuje miejsce w środku stawki i wygląda nieźle, choć oczywiście w dalszym ciągu myśli jedynie o utrzymaniu w elicie.

Kibice nie mogą być pewni przyszłości piłkarzy Śląska, nawet tych największych gwiazd. Mowa tu przede wszystkim o Piotrze Samcu-Talarze, który świetnie zaczął sezon. Wrocławianie otrzymali za niego wiele ofert, choć żadna nie była dotąd atrakcyjna. W dalszym ciągu łączony z zagranicznym transferem jest też Michał Rosiak. Rafał Grodzicki potwierdza, że wszyscy w drużynie są na sprzedaż, o ile wpłyną za nich odpowiednie finansowo propozycje.

– Mieliśmy już kilka ofert za Piotra, ale żadna nie była satysfakcjonująca. Twente podtrzymuje, że chce Rosiaka, ale to, ile mogą dać, a to co mówią, że chcą dać, to dwie różne, w dodatku odległe rzeczy. W przypadku Samca-Talara na tę chwilę jest bardzo podobnie. Odrzucaliśmy dotychczasowe oferty, bo były bardzo dalekie od naszych oczekiwań. Niczego jednak nie można wykluczać, bo jak widać, nawet w naszej lidze są kluby, które potrafią złożyć oferty nie do odrzucenia – wyjawił dyrektor sportowy Śląska Wrocław w rozmowie dla „Przegląd Sportowy Onet”.

Śląsk szykuje się do kolejnego meczu. W niedzielę zagra u siebie z Cracovią.