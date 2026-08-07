Barcelona złożyła ofertę 45 milionów za Rodriego. Jest decyzja Man City

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Oferta Barcelony odrzucona

Barcelona wygrała dość niespodziewanie walkę o transfer Rodriego. Duma Katalonii wyprzedziła Real Madryt i przekonała samego zawodnika do swojego projektu. Obecnie Hiszpan jasno stawia właśnie na dołączenie do zespołu Hansiego Flicka. Niemniej do uzgodnienia pozostaje kwota transferowa, gdyż defensywny pomocnik Manchesteru City związany jest kontraktem z klubem do końca czerwca 2027 roku.

Według informacji, które przekazał serwis „The Athletic”, Barcelona złożyła ofertę 45 milionów euro za pozyskanie Rodriego. Manchester City jednak nie jest zadowolony z tej propozycji i zdecydował się ją odrzucić, gdyż oczekuje za gwiazdora przynajmniej 80 milionów euro. To spora różnica na początku negocjacji, choć należy się spodziewać, że Duma Katalonii jeszcze będzie podnosić swoje oferty.

Rodri ma za sobą sezon, w którym wystąpił w 33 spotkaniach i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 30-letni defensywny pomocnik, laureat Złotej Piłki, uzbierał już blisko 300 występów w barwach Manchesteru City. Przed przenosinami do Anglii reprezentował Atletico Madryt. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 50 milionów euro. Hiszpan rozegrał również 70 meczów w narodowych barwach reprezentacji La Furia Roja.

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