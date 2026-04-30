Fernandez jednak opuści Chelsea?! Agent piłkarza poddymił

Enzo Fernandez i jego przyszłość w Chelsea to jeden duży znak zapytania. Do sytuacji odniósł się Javier Pastore, czyli agent piłkarza. W rozmowie z dziennikiem AS nie wykluczył transferu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez jakiś czas temu, kiedy trenerem zespołu był jeszcze Liam Rosenior, został odsunięty od treningów z resztą zespołu. Powodem takiego stanu rzeczy były jego wypowiedzi dot. Madrytu i wymarzonego miejsca do życia. Ze względu na plotki dot. potencjalnego transferu do Realu, w klubie źle przyjęli jego wypowiedź i postanowili go ukarać.

Od tego momentu relacje na linii klub – zawodnik nie należą do najlepszych. Mimo to Enzo Fernandez wrócił do składu i nawet doprowadził The Blues do finału Pucharu Anglii. W półfinale z Leeds strzelił decydującego gola na wagę awansu.

Przyszłość zawodnika stoi pod znakiem zapytania. Do ostatnich wydarzeń odniósł się Javier Pastore, agent Fernandeza. W rozmowie z dziennikiem AS stwierdził, że jego klient nie zrobił nic złego, choć zaznaczył, że na tamten moment wypowiedzi piłkarza mogły wydawać się nieodpowiednie. Natomiast wprost zasugerował, że pomocnik w pełni skupia się na dokończeniu sezonu z Chelsea. Nie wykluczył jednak transferu, sugerując jakiekolwiek decyzje dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata.

– Kiedy ma wolne, leci do Madrytu, ponieważ ja tutaj jestem, ma tu również przyjaciół. To wszystko, nic więcej. Jego celem jest mocne zakończenie sezonu z Chelsea, dobry występ na Mistrzostwach Świata, a potem zobaczymy – powiedział agent Enzo Fernandeza.

Enzo Fernandez jest związany z Chelsea od stycznia 2023 roku. W tym czasie rozegrał 164 mecze, zdobył 29 goli i 29 asyst.