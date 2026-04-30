Fernandez jednak opuści Chelsea?! Agent piłkarza poddymił

09:57, 30. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Enzo Fernandez i jego przyszłość w Chelsea to jeden duży znak zapytania. Do sytuacji odniósł się Javier Pastore, czyli agent piłkarza. W rozmowie z dziennikiem AS nie wykluczył transferu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Agent Enzo Fernandeza nie wykluczył letniego transferu

Enzo Fernandez jakiś czas temu, kiedy trenerem zespołu był jeszcze Liam Rosenior, został odsunięty od treningów z resztą zespołu. Powodem takiego stanu rzeczy były jego wypowiedzi dot. Madrytu i wymarzonego miejsca do życia. Ze względu na plotki dot. potencjalnego transferu do Realu, w klubie źle przyjęli jego wypowiedź i postanowili go ukarać.

Od tego momentu relacje na linii klub – zawodnik nie należą do najlepszych. Mimo to Enzo Fernandez wrócił do składu i nawet doprowadził The Blues do finału Pucharu Anglii. W półfinale z Leeds strzelił decydującego gola na wagę awansu.

Przyszłość zawodnika stoi pod znakiem zapytania. Do ostatnich wydarzeń odniósł się Javier Pastore, agent Fernandeza. W rozmowie z dziennikiem AS stwierdził, że jego klient nie zrobił nic złego, choć zaznaczył, że na tamten moment wypowiedzi piłkarza mogły wydawać się nieodpowiednie. Natomiast wprost zasugerował, że pomocnik w pełni skupia się na dokończeniu sezonu z Chelsea. Nie wykluczył jednak transferu, sugerując jakiekolwiek decyzje dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata.

Kiedy ma wolne, leci do Madrytu, ponieważ ja tutaj jestem, ma tu również przyjaciół. To wszystko, nic więcej. Jego celem jest mocne zakończenie sezonu z Chelsea, dobry występ na Mistrzostwach Świata, a potem zobaczymy – powiedział agent Enzo Fernandeza.

Enzo Fernandez jest związany z Chelsea od stycznia 2023 roku. W tym czasie rozegrał 164 mecze, zdobył 29 goli i 29 asyst.

