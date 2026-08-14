Milan chcę się pozbyć Leao! Cena za gwiazdę mocno spadła

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Amorim nie będzie blokował odejścia Leao

Milan może zakończyć kilkuletnią współpracę z jednym ze swoich najważniejszych zawodników. Po wcześniejszych deklaracjach Rafaela Leao strony próbowały poprawić wzajemne relacje. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że transfer ponownie stał się realnym scenariuszem.

Według „Sky Sport” Ruben Amorim przedstawił swoje stanowisko podczas rozmowy z Gerrym Cardinale. Po miesiącu wspólnej pracy szkoleniowiec miał przekazać, że nie będzie sprzeciwiał się sprzedaży Leao. Między trenerem i piłkarzem nie doszło do otwartego konfliktu. Portugalczyk może pozostać w drużynie i normalnie walczyć o miejsce w składzie, jeśli transfer nie dojdzie do skutku.

Obecnie zarówno władze Milanu, jak i sztab szkoleniowy skłaniają się jednak ku sprzedaży zawodnika. Klub miał już odbyć pierwszą rozmowę z przedstawicielami Leao. Przekazano im, że Rossoneri są gotowi obniżyć swoje oczekiwania finansowe, aby ułatwić przeprowadzenie transferu.

Początkowo Milan oczekiwał za swoją gwiazdę 50 milionów euro. Teraz do osiągnięcia porozumienia może wystarczyć oferta wynosząca 40 milionów. Maksymalna oczekiwana kwota ma sięgać około 45 milionów euro. To wyraźny sygnał, że klub jest otwarty na zakończenie współpracy z Portugalczykiem.

Leao zmaga się obecnie z urazem i nie został powołany na sparing z Manchesterem United. Pod znakiem zapytania stoi również jego występ przeciwko Torino na inaugurację Serie A. Najbliższe tygodnie mogą więc przesądzić nie tylko o jego powrocie na boisko, ale przede wszystkim o dalszej przyszłości w Mediolanie.