Portugalski wahadłowy zaoferowany Milanowi. Amorim ma wątpliwości

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

AC Milan może sprowadzić Nuno Tavaresa

AC Milan podczas obecnego letniego okienka transferowego sprowadził już Goncalo Ramosa oraz Mario Gilę. Wygląda jednak na to, że włoski klub nie zakończył jeszcze zakupów. Trener drużyny Rossonerich – Ruben Amorim – liczy bowiem na pozyskanie nowego zawodnika również na lewe wahadło. 41-letni szkoleniowiec chce zwiększyć rywalizację na tej pozycji w ekipie ze stolicy Lombardii.

W związku z tym niedawno na celowniku Milanu znalazł się Nicola Zalewski. Teraz gigant Serie A ma kolejną opcję, ponieważ według Ekrema Konura włoskiemu klubowi został zaoferowany Nuno Tavares. Choć boczny defensor Lazio Rzym na papierze wydaje się ciekawą opcją, to Amorim ma obawy dotyczące jego kondycji fizycznej i martwi go podatność lewego obrońcy na kontuzje.

Trzykrotny reprezentant Portugalii przywdziewa koszulkę aktualnego zespołu od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Stadio Olimpico z Arsenalu. Początkowo grał dla rzymskiej drużyny na zasadzie wypożyczenia, a później został wykupiony za niespełna 6 milionów euro. Tavares w poprzedniej kampanii rozegrał 28 meczów oraz zaliczył 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego piłkarza na 12 milionów euro.