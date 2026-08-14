Liverpool zagiął parol na gwiazdę Chelsea. Tanio nie będzie

15:43, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Simon Phillips

Malo Gusto może zmienić klub wewnątrz Premier League. Jak podaje w mediach społecznościowych Simon Phillips, prawy obrońca Chelsea przykuł bowiem uwagę Lvierpoolu.

Andoni Iraola
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Malo Gusto przymierzany do Liverpoolu

Malo Gusto może opuścić Chelsea w letnim okienku transferowym. 23-letni prawy obrońca chce bowiem spróbować nowego wyzwania, a londyński klub jest gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika. Do tej pory boczny defensor był łączony z Manchesterem City, Tottenhamem Hotspur, Juventusem, Paris Saint-Germain oraz Bayernem Monachium.

Rywalizację o podpis Gusto może jednak wygrać inny europejski potentat. Z najnowszych informacji podanych przez Simona Phillipsa wynika bowiem, że francuskiego wahadłowego w swoich szeregach widziałby również Liverpool. Choć Chelsea oczekuje za swoją gwiazdę aż 90 milionów euro, to jest gotowa usiąść do negocjacji i sprzedać ją za niższą kwotę.

16-krotny reprezentant Francji rozegrał dotychczas 134 spotkania w barwach ekipy The Blues, zdobywając trzy bramki i notując siedemnaście asyst. W tym czasie sięgnął również po dwa trofea – Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Wychowanek Olympique’u Lyon uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych bocznych defensorów w Premier League. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie piłkarza na około 35 milionów euro.

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