Liverpool zagiął parol na gwiazdę Chelsea. Tanio nie będzie

Malo Gusto może zmienić klub wewnątrz Premier League. Jak podaje w mediach społecznościowych Simon Phillips, prawy obrońca Chelsea przykuł bowiem uwagę Lvierpoolu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Malo Gusto przymierzany do Liverpoolu

Malo Gusto może opuścić Chelsea w letnim okienku transferowym. 23-letni prawy obrońca chce bowiem spróbować nowego wyzwania, a londyński klub jest gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika. Do tej pory boczny defensor był łączony z Manchesterem City, Tottenhamem Hotspur, Juventusem, Paris Saint-Germain oraz Bayernem Monachium.

Rywalizację o podpis Gusto może jednak wygrać inny europejski potentat. Z najnowszych informacji podanych przez Simona Phillipsa wynika bowiem, że francuskiego wahadłowego w swoich szeregach widziałby również Liverpool. Choć Chelsea oczekuje za swoją gwiazdę aż 90 milionów euro, to jest gotowa usiąść do negocjacji i sprzedać ją za niższą kwotę.

16-krotny reprezentant Francji rozegrał dotychczas 134 spotkania w barwach ekipy The Blues, zdobywając trzy bramki i notując siedemnaście asyst. W tym czasie sięgnął również po dwa trofea – Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Wychowanek Olympique’u Lyon uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych bocznych defensorów w Premier League. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie piłkarza na około 35 milionów euro.