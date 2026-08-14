Lech Poznań poznał rywala w 4. rundzie el. Ligi Europy. Będą schody

07:31, 14. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań poznał rywala w 4. rundzie el. Ligi Europy, choć nie rozegrał jeszcze rewanżowe meczu z KI Klaksvik. Jeśli mistrz Polski pokona drużynę z Wysp Owczych o fazę ligową zagra z FC Thun ze Szwajcarii.

Piłkarze Lecha Poznań
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

FC Thun czeka na wygranego pary Lech Poznań – Klaksvik

Lech Poznań w ostatnich dniach miał skomplikowane życie. Mistrz Polski nie był w stanie skutecznie dotrzeć na Wyspy Owcze, gdzie pierwotnie w czwartek (13 sierpnia) zaplanowany był rewanżowy mecz 3. rundy el. Ligi Europy z KI Klaksvik. Kolejorz podejmował trzy próby dotarcia do celu i dopiero za trzecim razem samolot bezpiecznie wylądował na miejscowym lotnisku.

Spotkanie z Klaksvik zostało przesunięte na piątek (14 sierpnia) o godzinie 20:00 czasu polskiego. Przypomnijmy, że Lech broni jednobramkowej zaliczki ze starcia przed własną publicznością. Niels Frederiksen i spółka są uważani za faworytów.

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Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Lech Poznań powinien dopełnić formalności i przypieczętować awans do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Jednocześnie oznaczałoby to, że w najgorszym wypadku zagrają jesienią w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Poznaniacy poznali rywala w walce o Ligę Europy. Jeśli pokonają w dwumeczu Klaksvik, zmierzą się w 4. rundzie z FC Thun. Choć może na pierwszy rzut oka nie jest to bardzo znana drużyna, w poprzednim sezonie zaskoczyli, wygrywając mistrzostwo Szwajcarii i detronizując Young Boys Berno. W poprzedniej rundzie pokonali Vikingur Rejkawik (3:0 i 2:3). W walce o Ligę Mistrzów przegrali jednak dwumecz z Dinamem Zagrzeb. Niedawno rozpoczęły się rozgrywki ligowe, ale Thun rozczarowuje, mając 3 punkty po 3. kolejkach.

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