Legia Warszawa oficjalnie poinformowała o odejściu Sergio Barcii, który przenosi się w ramach transferu definitywnego do Bragi. Miniony sezon spędził natomiast na wypożyczeniu w Las Palmas.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia sprzedała niechcianego obrońcę za 1,5 mln euro

Legia Warszawa poszukuje funduszy w związku z trudną sytuacją finansową. Skupia się jedynie na transferach bezgotówkowych, jednocześnie nie wykluczając sprzedaży zawodników, którzy posiadają konkretną wartość. Ponadto przedwcześnie rozwiązała kontrakt z Kacprem Urbańskim i nie była w stanie utrzymać w zespole Jeana-Pierre’a Nsame, który przeniósł się do Pogoni Szczecin.

Do wyjaśnienia pozostawała też kwestia przyszłości Sergio Barcii, który miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas. Wydawało się, że klub z zaplecza La Ligi aktywuje klauzulę wykupu, ale tak się nie stało. Strony rozpoczęły negocjacje – Hiszpanie liczyli, że uda im się wywalczyć korzystniejsze warunki transferu definitywnego. Z tej opieszałości skorzystał jednak ktoś inny. We wtorek Legia poinformowała, że Barcia przenosi się do SC Bragi. Opuszcza tym samym Legię w ramach transferu definitywnego.

Na tym ruchu Legia zarobi 1,5 mln euro – Braga oficjalnie potwierdziła, że zapłaciła za niego właśnie taką kwotę. To duży zarobek dla klubu, który pilnie potrzebuje pieniędzy.

Środkowy obrońca Sergio Barcia, który w ostatnim sezonie był wypożyczony do występującego w LaLiga 2 UD Las Palmas, odchodzi z Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego.



Hiszpan przyszedł do Legii latem 2024 roku z CD Mirandes i zdobył z drużyną Puchar Polski w sezonie… pic.twitter.com/sDrFkNwiK0 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) June 30, 2026

Barcia dołączył do Legii w 2024 roku. Pierwszy rok w stolicy był nieudany, dlatego klub uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie. Hiszpan odnalazł się w Las Palmas, notując bardzo dobry sezon.

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