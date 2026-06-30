Legia Warszawa żegna obrońcę! Duży zarobek dla stołecznego klubu

15:34, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa oficjalnie poinformowała o odejściu Sergio Barcii, który przenosi się w ramach transferu definitywnego do Bragi. Miniony sezon spędził natomiast na wypożyczeniu w Las Palmas.

Marek Papszun
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia sprzedała niechcianego obrońcę za 1,5 mln euro

Legia Warszawa poszukuje funduszy w związku z trudną sytuacją finansową. Skupia się jedynie na transferach bezgotówkowych, jednocześnie nie wykluczając sprzedaży zawodników, którzy posiadają konkretną wartość. Ponadto przedwcześnie rozwiązała kontrakt z Kacprem Urbańskim i nie była w stanie utrzymać w zespole Jeana-Pierre’a Nsame, który przeniósł się do Pogoni Szczecin.

Do wyjaśnienia pozostawała też kwestia przyszłości Sergio Barcii, który miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas. Wydawało się, że klub z zaplecza La Ligi aktywuje klauzulę wykupu, ale tak się nie stało. Strony rozpoczęły negocjacje – Hiszpanie liczyli, że uda im się wywalczyć korzystniejsze warunki transferu definitywnego. Z tej opieszałości skorzystał jednak ktoś inny. We wtorek Legia poinformowała, że Barcia przenosi się do SC Bragi. Opuszcza tym samym Legię w ramach transferu definitywnego.

Na tym ruchu Legia zarobi 1,5 mln euro – Braga oficjalnie potwierdziła, że zapłaciła za niego właśnie taką kwotę. To duży zarobek dla klubu, który pilnie potrzebuje pieniędzy.

Barcia dołączył do Legii w 2024 roku. Pierwszy rok w stolicy był nieudany, dlatego klub uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie. Hiszpan odnalazł się w Las Palmas, notując bardzo dobry sezon.

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