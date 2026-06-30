Fabiański mógł wrócić do Ekstraklasy! Miał na stole konkretną ofertę

20:29, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Weszło.com

Łukasz Fabiański myśli nad zakończeniem kariery. Wraz z końcem tego sezonu stał się wolnym zawodnikiem. 41-letni bramkarz przyznał w rozmowie z "Weszło", że miał konkretną propozycję z Ekstraklasy.

Łukasz Fabiański
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fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański dostał propozycję z Ekstraklasy

Łukasz Fabiański spędził miniony sezon w West Hamie, do którego wrócił po dwóch miesiącach od rozstania. Klub pilnie potrzebował wzmocnienia między słupkami, więc ponownie dogadał się z polskim bramkarzem, który zgodził się na rolę rezerwowego. Dla pierwszej drużyny nie zagrał ani razu.

Po sezonie 2025/2026 doszło już do definitywnego rozstania. Kontrakt Fabiańskiego wygasł, a West Ham nie zdecydował się na jego przedłużenie. Obecnie bramkarz jest dostępny jako wolny zawodnik, choć oczywiście myśli też o zakończeniu kariery. Młoty chciałyby włączyć go do sztabu jako trenera bramkarzy, natomiast ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

W rozmowie dla „Weszło” Fabiański potwierdził, że jego osoba wciąż wzbudza zainteresowanie na rynku. Dostał bowiem konkretną propozycję powrotu do Polski i gry w Ekstraklasie. Nie zdradził, o jaki klub chodzi, natomiast prowadzący wywiad zasugerował, że może to być Wieczysta Kraków, co 41-latek skwitował jedynie uśmiechem.

Fabiański to jeden z najlepszych bramkarzy w historii reprezentacji Polski. Rozegrał dla niej 57 spotkań, a przez blisko 20 lat występował na Wyspach Brytyjskich. W Premier League uzbierał łącznie 376 meczów.

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