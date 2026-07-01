Jagiellonia sprzedała wielki talent za ponad 7 mln euro

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kolejny rekordowy transfer Jagiellonii

Transfer Bartosza Mazurka jest już praktycznie przesądzony. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl”, wszystkie szczegóły między klubami zostały uzgodnione, a młodzieżowy reprezentant Polski przebywa już w Austrii. W środę przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Red Bullem Salzburg.

Jagiellonia zarobi na sprzedaży swojego wychowanka 7,5 miliona euro. Ostateczna kwota może być jeszcze wyższa dzięki zapisanym w umowie bonusom. To kolejna bardzo duża transakcja białostockiego klubu po sprzedaży Oskara Pietuszewskiego do FC Porto za osiem milionów euro kwoty podstawowej oraz dwa miliony euro w bonusach.

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Jak czytamy w „Meczyki.pl”, istotną rolę przy transferze odegrała agencja FairSport, która od kilku tygodni prowadziła rozmowy z austriackim klubem. To kolejna głośna operacja przeprowadzona przez tę agencję w trakcie obecnego okna transferowego. Wcześniej pod jej nadzorem Jakub Kiwior został wykupiony przez FC Porto, a Patrik Hellebrand przeniósł się do Korony Kielce.

Mazurek ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Jagiellonii. Rozegrał 36 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Najgłośniej zrobiło się o nim po rewanżowym meczu z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Młody pomocnik zdobył wówczas hat-tricka i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 4:2, choć Jagiellonia ostatecznie odpadła z rozgrywek po porażce 4:5 w dwumeczu.