Man Utd marzy o gwieździe Realu. Transfer może rozbić się o pieniądze

Manchester United ponownie umieścił Aureliena Tchouameniego wysoko na liście życzeń transferowych. Sprowadzenie pomocnika Realu Madryt będzie jednak niezwykle trudne, ponieważ największą przeszkodą pozostają kwestie finansowe.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tchouameni priorytetem Manchesteru United

Według Fabrizio Romano władze Manchesteru United są wielkimi zwolennikami transferu Aureliena Tchouameniego i postrzegają go jako wymarzone wzmocnienie środka pola. Klub docenia klasę reprezentanta Francji, jednak obecnie nie jest w stanie sprostać kosztom całej operacji.

Problemem pozostaje zarówno kwota ewentualnego transferu, jak i wysokie oczekiwania finansowe zawodnika. Z informacji przekazanych przez Romano wynika, że Manchester United mógłby wrócić do rozmów jedynie wtedy, gdyby piłkarz zgodził się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. Taki scenariusz nie jest jednak obecnie brany pod uwagę.

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Sytuację uważnie obserwuje także Real Madryt, który planuje zmniejszyć kadrę przed nowym sezonem. Hiszpański klub analizuje możliwość sprzedaży kilku zawodników, aby zrobić miejsce na kolejne transfery. Wśród piłkarzy, których przyszłość wzbudza spekulacje, znajdują się Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga i Federico Valverde.

Mimo pojawiających się doniesień Tchouameni nie planuje opuszczać Santiago Bernabeu. Francuz ma kontrakt obowiązujący do 2028 roku i koncentruje się obecnie na występach podczas mistrzostw świata. Pomocnik zamierza walczyć o miejsce w zespole prowadzonym przez Jose Mourinho, dlatego transfer do Manchesteru United na ten moment wydaje się mało prawdopodobny.