Odpadł z MŚ i pożegnał się z reprezentacją. Selekcjoner odchodzi

12:36, 1. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  DSPORTS

Ekwador przegrał z Meksykiem i na etapie 1/16 finału zakończył swoją przygodę na MŚ 2026. Tuż po meczu Sebastian Beccacece, selekcjoner La Tri, poinformował o rozstaniu z kadrą.

Sebastian Beccacece
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Sebastian Beccacece

Ekwador kończy udział w MŚ i rozstaje się z trenerem

Cztery punkty wywalczone w grupie i porażka w pierwszym spotkaniu w fazie pucharowej – takim dorobkiem legitymuje się Ekwador na MŚ 2026. La Tri nie pokonali pierwszej przeszkody w play-offach. Lepszy okazał się Meksyk.

Tuż po ostatnim gwizdku starcie ze współgospodarzami turnieju Sebastian Beccacece ujawnił, że był to jego ostatni mecz w roli selekcjonera południowoamerykańskiej reprezentacji. Argentyńczyk zakończył swoją przygodę na stanowisku trenera Amarillos.

– Nasza umowa wygasła wraz z zakończeniem mundialu. Nie sądzę, żebyśmy zdołali osiągnąć to, co obiecaliśmy: sprawić, by były to najlepsze mistrzostwa świata w historii. Dlatego muszę odejść – przyznał 45-latek.

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Beccacece poprowadził Ekwador w 24 spotkaniach. Jego bilans to dziewięć zwycięstw, aż dwanaście remisów i tylko trzy porażki. La Tri zdobyli 22 bramki i stracili 11.

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