Ekwador kończy udział w MŚ i rozstaje się z trenerem
Cztery punkty wywalczone w grupie i porażka w pierwszym spotkaniu w fazie pucharowej – takim dorobkiem legitymuje się Ekwador na MŚ 2026. La Tri nie pokonali pierwszej przeszkody w play-offach. Lepszy okazał się Meksyk.
Tuż po ostatnim gwizdku starcie ze współgospodarzami turnieju Sebastian Beccacece ujawnił, że był to jego ostatni mecz w roli selekcjonera południowoamerykańskiej reprezentacji. Argentyńczyk zakończył swoją przygodę na stanowisku trenera Amarillos.
– Nasza umowa wygasła wraz z zakończeniem mundialu. Nie sądzę, żebyśmy zdołali osiągnąć to, co obiecaliśmy: sprawić, by były to najlepsze mistrzostwa świata w historii. Dlatego muszę odejść – przyznał 45-latek.
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Beccacece poprowadził Ekwador w 24 spotkaniach. Jego bilans to dziewięć zwycięstw, aż dwanaście remisów i tylko trzy porażki. La Tri zdobyli 22 bramki i stracili 11.