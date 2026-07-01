Ekwador przegrał z Meksykiem i na etapie 1/16 finału zakończył swoją przygodę na MŚ 2026. Tuż po meczu Sebastian Beccacece, selekcjoner La Tri, poinformował o rozstaniu z kadrą.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Sebastian Beccacece

Ekwador kończy udział w MŚ i rozstaje się z trenerem

Cztery punkty wywalczone w grupie i porażka w pierwszym spotkaniu w fazie pucharowej – takim dorobkiem legitymuje się Ekwador na MŚ 2026. La Tri nie pokonali pierwszej przeszkody w play-offach. Lepszy okazał się Meksyk.

Tuż po ostatnim gwizdku starcie ze współgospodarzami turnieju Sebastian Beccacece ujawnił, że był to jego ostatni mecz w roli selekcjonera południowoamerykańskiej reprezentacji. Argentyńczyk zakończył swoją przygodę na stanowisku trenera Amarillos.

"HOY TOCA DESPEDIRME DE UNA FAMILIA HERMOSA"



Sebastián Beccacece confirmó en EXCLUSIVA con DSPORTS que dejó de ser el DT de Ecuador.@posso_sports#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WKN5JcB58g — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

– Nasza umowa wygasła wraz z zakończeniem mundialu. Nie sądzę, żebyśmy zdołali osiągnąć to, co obiecaliśmy: sprawić, by były to najlepsze mistrzostwa świata w historii. Dlatego muszę odejść – przyznał 45-latek.

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Beccacece poprowadził Ekwador w 24 spotkaniach. Jego bilans to dziewięć zwycięstw, aż dwanaście remisów i tylko trzy porażki. La Tri zdobyli 22 bramki i stracili 11.