Motor Lublin bliski cennego wzmocnienia! To jednokrotny reprezentant Polski

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Motor ściąga pomocnika. Łęgowski wraca do Ekstraklasy

Motor Lublin postawił tego lata na kompletną przebudowę. Pożegnał już dwunastu zawodników – w tym między innymi Bartosza Wolskiego, Sergiego Sampera, Ivana Brkicia, Kacpra Karaska czy Michała Króla. Na tym nie koniec, bowiem na transfer naciska choćby Jacques N’Diaye, a spore zainteresowanie wzbudza też Filip Luberecki. Jedynym letnim nabytkiem jest na ten moment bramkarz Mihai Popa, ale prawdopodobnie wkrótce się to zmieni. Motor jest łączony z coraz większą liczbą piłkarzy, a Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl twierdzi, że bliski powrotu do Ekstraklasy jest Mateusz Łęgowski, jednokrotny reprezentant Polski.

23-letni pomocnik jest dostępny za darmo, bowiem niedawno rozwiązał swój kontrakt z Eyupsporem. Miniony sezon spędził w Turcji, gdzie na poziomie tamtejszej ekstraklasy zaliczył 26 występów. Teraz może wrócić do Polski.

Motor jest o krok od sprowadzenia Łęgowskiego. Aktualnie dopinane są ostatnie szczegóły prawdopodobnej współpracy. Wychowanek Pogoni Szczecin ma za sobą niezbyt udany epizod we Włoszech – w 2023 roku trafił do Salernitany, która zapłaciła za niego trzy miliony euro. Po roku został wypożyczony do szwajcarskiego Yverdon Sport, a następnie, już definitywnie, przeniósł się do Eyupsporu. Dla reprezentacji Polski Łęgowski debiutował we wrześniu 2022 roku – zaliczył kilka minut w starciu Ligi Narodów z Holandią.

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