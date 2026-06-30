Wisła Płock zatrzymała pomocnika. Transfer dopięty

Wisła Płock wykupiła Zana Rogelja z Royal Charleroi. Skrzydłowy podpisał kontrakt z Nafciarzami do czerwca 2029 roku.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Zan Rogelj zostaje w Wiśle Płock

Wisła Płock przechodzi duże zmiany przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Z drużyną pożegnał się trener Mariusz Misiura, który przyjął ofertę pracy w Motorze Lublin. W jego miejsce zatrudniono Adama Majewskiego, który wraca do płockiej drużyny po kilku latach.

Z Wisłą rozstali się między innymi Wiktor Nowak oraz Dominik Kun. Do zespołu dołączyli z kolei Jurica Prsir z HNK Gorica, Michał Król z Motoru oraz Marcin Flis z Pogoni Siedlce. Klub liczy, że nowi piłkarze szybko wkomponują się w drużynę i podniosą poziom w nadchodzących rozgrywkach.

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Jednym z ważniejszych ruchów kadrowych było także wykupienie Zana Rogelja po udanym wypożyczeniu w sezonie 2025/2026. Słoweński skrzydłowy podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. W minionym sezonie rozegrał w barwach Wisły 27 meczów, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty.

Rogelj w swojej karierze występował wcześniej w austriackim WSG Tirol oraz słoweńskim NK Triglav Kranj. W belgijskim Royal Charleroi spędził dwa lata. Portal Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 700 tysięcy euro. Wisła nowy sezon w Ekstraklasie rozpocznie wyjazdowym spotkaniem z Rakowem Częstochowa Mecz zaplanowano na 26 lipca o godzinie 14:45.