Manchester United obserwuje piłkarza, który ostatnio zaszedł im za skórę

19:35, 18. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Manchester United zaczął interesować się piłkarzem, który ostatnio napsuł im sporo krwi. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Ao Tanaka z Leeds United - informuje "TEAMtalk".

Ao Tanaka oraz Bruno Fernandes
Na zdjęciu: Ao Tanaka oraz Bruno Fernandes

Ao Tanaka łączony z Manchesterem United

Manchester United przed tygodniem poniósł niespodziewaną porażkę z Leeds United (1:2). Jednym z najlepszych graczy tamtego meczu był Ao Tanaka. I to właśnie w sprawie Japończyka najnowsze doniesienia przekazuje serwis „TEAMtalk”. Pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów. Władze z Old Trafford bacznie przyglądają się sytuacji 27-latka.

Wspomniane źródło zaznacza, że Ao Tanaka nie może dogadać się z Leeds United. Japończyk jest bardzo niezadowolony z czasu spędzonego na boisku i rozważa zmianę barw klubowych. Manchester United obecnie wyrasta na faworyta do pozyskania 27-latka. Na ten moment jednak Czerwone Diabły nie podjęły odpowiednich kroków.

Manchester United jednak nie jest jedynym zespołem, który liczy się w walce o Ao Tanakę. Japoński pomocnik jest łączony także z innymi drużynami i wszystkie zostały poinformowane przez Leeds United o kwocie potencjalnego transferu. Brytyjska prasa jednak nie dotarła do oczekiwań finansowych władz z Elland Road.

Ao Tanaka w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce Leeds United. Japończyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 10 milionów euro.

