Talent z Górnika postawił sprawę jasno. Reprezentacja Polski górą nad Niemcami

Marcel Łubik to jeden z najbardziej perspektywicznych polskich bramkarzy. Może jednak wybierać, którą reprezentację chce reprezentować. 21-latek zabrał głos na ten temat.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Marcel Łubik pewny swojego wyboru

Marcel Łubik ma za sobą debiut w reprezentacji Polski do lat 21. Jednocześnie zawodnik urodzony w Nowogardzie, mimo że rozwijał swój sportowy talent w Niemczech, może być bliżej reprezentowania barw pierwszej reprezentacji Polski. Ostatnio wypowiedział się na ten temat w rozmowie z Samuelem Szczygielskim z kanału Łączy nas piłka.

– Polska to mój dom, te biało-czerwone kolory. Trener bramkarzy Niemiec U-21 dzwonił tydzień temu, że mają plan mnie powołać, obserwują, jak gram w Polsce. Powiedziałem: „super, dziękuję, cieszy mnie to, ale jak przyjdzie powołanie z Polski, to Polska jest na ten moment moim pierwszym wyborem”. A teraz zadebiutowałem. Nie dałoby się tego lepiej wymyślić. Jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce, mama jest Polką, jestem Polakiem na 100% – powiedział Łubik.

– Jestem bardzo szczęśliwy. Ogromna duma, że mogę nosić tę koszulkę i być częścią tej drużyny. Super atmosfera, cała drużyna i sztab, wszyscy, fizjo tak samo. Przy hymnie miałem w głowie ciary, że mogę być częścią takiego momentu. Czuję się w Polsce jak w domu – podkreślił bramkarz.

Łubik latem tego roku trafił do Górnika Zabrze na wypożyczenie z Augsburga. Wcześniej reprezentował barwy GKS-u Tychy. W tej kampanii wystąpił jak na razie w 11 spotkaniach, w których czterokrotnie zachował czyste konto.

