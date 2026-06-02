Milan wchodzi w decydującą fazę wyboru trenera

AC Milan prowadzi rozmowy z trenerem Oliverem Glasnerem. Spotkanie z udziałem przedstawicieli klubu ma odbyć się jeszcze dzisiaj, informował Nicolo Schira na X.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Oliver Glasner może zostać trenerem AC Milan

AC Milan intensyfikuje poszukiwania nowego szkoleniowca po niedawnym zwolnieniu Massimiliano Allegriego, które było efektem niezadowalających wyników zespołu. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira na X, jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska trenera Rossonerich jest Oliver Glasner.

Według wieści włoskiego informatora, jeszcze dzisiaj ma dojść do spotkania przedstawicieli Milanu z austriackim szkoleniowcem. Rozmowy mają dotyczyć potencjalnego objęcia przez niego funkcji menedżera pierwszego zespołu i rozpoczęcia nowego projektu sportowego w Mediolanie.

Glasner obecnie prowadzi Crystal Palace, gdzie w ostatnich sezonach znacząco poprawił wyniki drużyny i zyskał uznanie w europejskich mediach. Władze Milanu postrzegają 51-llatka jako jednego z priorytetowych kandydatów do odbudowy zespołu i powrotu do walki o najwyższe cele w Serie A.

Austriak ma na swoim koncie już kilka znaczących sukcesów. Sięgnął Crystal Palace po Puchjar Anglii, Tarczę Wspólnoty, a także triumfował w Lidze Konferencji, co znacząco podniosło jego notowania na rynku trenerskim.

Według informacji przekazanych przez Schirę na X, Milan rozważa Glasnera jako kluczową postać nowego projektu sportowego. Doświadczony trener ma przywrócić klubowi stabilność i konkurencyjność na poziomie krajowym oraz europejskim.