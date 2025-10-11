Gol za golem w meczu Pogoń – Wisła. Sparing pełen zwrotów akcji

Wisła Kraków mierzyła się w sobotnie popołudnie z Pogonią Szczecin w spotkaniu kontrolnym. Goli w rywalizacji, która odbyła się na stadionie Portowców, nie brakowało.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler i Angel Rodado

Pogoń lepsza od Wisły w sparingu

Wisła Kraków w sobotę przystąpiła do spotkania towarzyskiego z Pogonią Szczecin. Biała Gwiazda mierzyła się z Portowcami po raz pierwszy od wygranego finału Pucharu Polski na PGE Narodowym. Krakowska ekipa triumfowała wówczas po dogrywce (2:1).

Wynik spotkania został otwarty już w 12. minucie. Na listę strzelców wpisał się Mor Ndiaye. Senegalski pomocnik Pogoni wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali. W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji więcej trafień już nie padło.

Tuż po zmianie stron goście zabrali się natomiast solidnie do pracy. Najpierw w 48. minucie do wyrównania doprowadził Federico Duarte. Zaledwie dwie minuty później na prowadzenie Wisłę wyprowadził Angel Rodado. Hiszpan tym samym ponownie pokonał golkipera Portowców. Podobnie jak miało to miejsce w finale krajowego pucharu.

Po szybkiej stracie dwóch goli gospodarze szybko się otrząsnęli. Najpierw trafienie na 2:2 zaliczył Jose Pozo. Hiszpan oddał mocny strzał lewą nogą i Kamil Broda musiał wyciągać piłkę z siatki w 58. minucie. Chwilę później Sam Greenwood wykorzystał natomiast rzut karny podyktowany po faulu na Linusie Wahlqviście, wyprowadzając Pogoń znów na prowadzenie.

Tymczasem ostatnie słowo w sobotnim starciu należało do Ardita Nikaia. Albańczyk też wykorzystał jedenastkę. Tym samym mecz zakończył się remisem (3:3). Szczecińska ekipa będzie zatem w dobrych nastrojach przygotowywać się do potyczki z Lechem Poznań. Z kolei Wisła w lidze w najbliższym czasie zmierzy się z Puszczą Niepołomice.

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 3:3 (1:0)

1:0 Mor Ndiaye 12′

1:1 Frederico Duarte 48′

1:2 Angel Rodado 50′

2:2 Jose Pozo 58′

3:2 Sam Greenwood 65′ (k.)

3:3 Ardit Nikai 84′ (k.)