Manchester United w szoku! Cel transferowy wybrał inny klub

Manchester United wytypował Haydena Hackneya na cel transferowy. Czerwone Diabły jednak są w szoku. Pomocnik Middlesbrough wybrał bowiem grę dla Evertonu - informuje "The Athletic".

Manchester United wkrótce będzie miał nowego pomocnika. O krok od przeprowadzki na Old Trafford jest Ederson. Kolejnym celem angielskiego zespołu było pozyskanie Haydena Hackneya. „The Ahletic” zdradza jednak, że Czerwone Diabły będą musiały się obejść smakiem. Zawodnik Middlesbrough woli przenieść się do Evertonu.

Przegrana rywalizacja The Toffees to ogromny cios dla Manchesteru United. Z Haydenem Hackneyem bardzo chciał nawiązać współpracę sam Michael Carrick, który miał okazję z nim współpracować za czasów Middlesbrough. Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów bardzo dobrze zna pomocnika i chciał znów mieć go w drużynie. Finalnie jednak piłkarz jest bliżej przeprowadzki do ich ligowego rywala.

Na ten moment jednak nic nie jest przesądzone. Everton nie wykonał poważnych kroków dążących do pozyskanie Haydena Hackneya. Sytuacja jednak może ulec zmianie. Manchester United będzie z bliska przyglądał się, jak się wszystko rozwinie. Czerwone Diabły będą szybko reagowały, jeśli nadarzy się okazja do zatrudnienia pomocnika.

Hayden Hackney w poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Middlesbrough. Angielski pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się ośmioma asystami.