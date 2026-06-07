Arsenal rozważy propozycje za Trossarda. W grę wchodzi niespodziewany kierunek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Besiktas Stambuł chce Leandro Trossarda

Leandro Trossard ma ważny kontrakt z Arsenalem tylko do 30 czerwca 2027 roku. W związku z tym londyński klub jest gotowy rozważyć oferty za swojego zawodnika, aby w przyszłości nie ryzykować jego odejścia za darmo. Belgijski skrzydłowy jest rozchwytywany na rynku transferowym i niewykluczone, że już podczas letniego okienka zmieni otoczenie. Władze mistrzów Premier League są świadome rosnącego zainteresowania 31-letnim piłkarzem, dlatego czekają na propozycje za doświadczonego ofensywnego zawodnika.

W ostatnich tygodniach lewy napastnik był łączony z Atletico Madryt, Aston Villą, Newcastle United, Interem Mediolan oraz Juventusem. Niewykluczone jednak, że wymienionych potentatów pogodzi inny klub. Jak informuje portal „Sporx”, chęć sprowadzenia Belga wykazuje bowiem również Besiktas Stambuł. Czarne Orły są gotowe spełnić oczekiwania Kanonierów, którzy mają domagać się za swojego piłkarza około 25 milionów euro. Turecki gigant chce wzmocnić siłę ofensywną zespołu przed kolejnym sezonem i postrzega Trossarda jako jeden z głównych letnich celów transferowych.

51-krotny reprezentant Turcji przeniósł się do Arsenalu w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion za około 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 174 spotkania, zdobywając 36 bramek oraz notując 34 asysty. W barwach ekipy The Gunners sięgnął po mistrzostwo Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Atutami belgijskiego ofensywnego zawodnika są przede wszystkim skuteczność, kreatywność i uniwersalność. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 20 milionów euro.