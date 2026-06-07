Juventus może sięgnąć po znanego golkipera. Temat właśnie wypłynął

Juventus analizuje kolejną opcję do obsady bramki przed nowym sezonem. Na radarze turyńskiego klubu znalazł się reprezentant Anglii, o czym wieści przekazał Nicolo Schira.

fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus nie ustaje w poszukiwaniach zawodników, którzy mogliby wzmocnić kadrę przed nową kampanią. Jednym z priorytetów władz Starej Damy pozostaje sytuacja w bramce, dlatego klub monitoruje dostępne na rynku nazwiska. Najnowszym kandydatem do gry w szeregach Starej Damy ma być Jordan Pickford. To podstawowy golkiper Evertonu i reprezentacji Anglii.

Jak poinformował Nicolo Schira na platformie X, Juventus otrzymał propozycję sprowadzenia 31-letniego bramkarza za pośrednictwem pośrednika. Na obecnym etapie nie wiadomo jednak, jak duże jest rzeczywiste zainteresowanie włoskiego giganta i czy temat przejdzie do bardziej zaawansowanej fazy negocjacji.

Pickford od wielu lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych angielskich bramkarzy. Jesienią ubiegłego roku przedłużył kontrakt z Evertonem, wiążąc się z klubem z Premier League umową obowiązującą aż do czerwca 2029 roku. To oznacza, że ewentualny transfer wymagałby porozumienia z władzami The Toffees, które nie są pod presją sprzedaży swojego zawodnika.

#Juventus are working to sign a new goalkeeper: Jordan #Pickford (Everton) has been offered to #Juve by an intermediary in the last days, #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2026

Aktualnie wartość rynkowa reprezentanta Anglii wynosi mniej więcej 13 milionów euro. Jednocześnie dla Juventusu mogłaby to być stosunkowo atrakcyjna okazja, zwłaszcza biorąc pod uwagę doświadczenie Pickforda zdobyte zarówno w lidze angielskiej, jak i na arenie międzynarodowej.

W zakończonym sezonie bramkarz rozegrał 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie stracił 51 bramek, ale aż 11 razy zachował czyste konto, potwierdzając swoją stabilną formę między słupkami.