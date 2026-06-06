Kolejny transfer GKS Katowice. Śląski klub zbroi się na puchary! [NASZ NEWS]

GKS Katowice w pięknym stylu awansował do europejskich pucharów, a teraz kompletuje kadrę na przyszły sezon. Z naszych informacji wynika, że właśnie finalizuje kolejny transfer.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Piękna wiosna ekipy Góraka

Rafał Górak, trener GKS Katowice, poprowadził zespół do efektownego wiosennego szturmu. Po słabej jesieni GieKSa złapała wiatr w żagle, awansując na piąte miejsce, co zagwarantowało śląskiemu klubowi udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

W związku z tym, że klub będzie grał na trzech frontach, kadra musi być wzmocniona. Jak już informowaliśmy, GKS Katowice pozyskał Szymona Bartlewicza, zdolnego piłkarza Chrobrego Głogów.

Duże wzmocnienie z Motoru

Teraz docierają do nas informacje, że do Katowic trafi w końcu Bartosz Wolski, zawodnik Motoru Lublin. Śląski klub interesował się nim od dłuższego czasu, natomiast słyszymy, że transakcja jest finalizowana. Ma już być na ostatniej prostej.

Według nieoficjalnych informacji klauzula odstępnego Wolskiego wynosi tylko 100 tysięcy euro. W ubiegłym sezonie ten ofensywny pomocnik rozegrał 34 ligowe mecze, w których strzelił 6 goli i zaliczył 7 asyst.