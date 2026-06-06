Lech zapłaci Koronie trzy miliony euro?! Wcześniej był celem innych polskich klubów

Lech Poznań stara się o Tamara Svetlina, który ma za sobą jeden sezon w Ekstraklasie. Korona Kielce zanotuje wówczas poważny zysk. Zanim trafił do tego klubu, cieszył się w Polsce dużym zainteresowaniem.

fot. Konrad Swierad Na zdjęciu: Tamar Svetlin

Korona zarobi wielkie pieniądze? Svetlin mógł grać gdzieś indziej

Korona Kielce zeszłego lata sprowadziła Tamara Svwtlina, bijąc na jego transferze własny rekord. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę – pomocnik znakomicie odnalazł się w Ekstraklasie i został jednym z najlepszych na swojej pozycji. Prawdopodobnie to dzięki jego postawie zespół Jacka Zielińskiego finalnie uniknął degradacji.

Lada moment Svetlin może zostać bohaterem hitowego transferu wewnątrz Ekstraklasy. Zabiega o niego Lech Poznań, który zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Wycena Korony sięga trzech milionów euro, ale Kolejorz oferuje w tym momencie tylko połowę tej kwoty. Wydaje się, że kluby będą próbować dojść do porozumienia, bowiem o taki ruch zabiega sam zawodnik.

Niezależnie od końcowej kwoty, Korona zaliczy poważny zysk, co może traktować jako sukces. Łukasz Olkowicz w programie na kanale „Meczyki” ujawnił, że kielczanie wygrali zaciętą rywalizację o jego podpis. Zanim przeniósł się do Korony, zainteresowanie jego transferem wykazywali Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok.

🚨 Jagiellonia miała interesować się Tamarem Svetlinem przed jego transferem do Korony Kielce.



🎙️ @LukaszOlkowicz: "Dobra robota Pawła Tomczyka, bo wyprzedzili Raków i Jagiellonię. To nie był piłkarz obcy. Tutaj była Jaga i Raków, ale projekt w Kielcach go przekonał.”… pic.twitter.com/7Iivwtqwul — 𝗝𝗮𝗴𝗮𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 (@JagaUpdatesPL) June 6, 2026

Svetlin zakończył ten sezon z dorobkiem dwóch goli i asystą w 36 występach.