Lech zapłaci Koronie trzy miliony euro?! Wcześniej był celem innych polskich klubów

Korona zarobi wielkie pieniądze? Svetlin mógł grać gdzieś indziej
Korona Kielce zeszłego lata sprowadziła Tamara Svwtlina, bijąc na jego transferze własny rekord. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę – pomocnik znakomicie odnalazł się w Ekstraklasie i został jednym z najlepszych na swojej pozycji. Prawdopodobnie to dzięki jego postawie zespół Jacka Zielińskiego finalnie uniknął degradacji.
Lada moment Svetlin może zostać bohaterem hitowego transferu wewnątrz Ekstraklasy. Zabiega o niego Lech Poznań, który zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Wycena Korony sięga trzech milionów euro, ale Kolejorz oferuje w tym momencie tylko połowę tej kwoty. Wydaje się, że kluby będą próbować dojść do porozumienia, bowiem o taki ruch zabiega sam zawodnik.
Niezależnie od końcowej kwoty, Korona zaliczy poważny zysk, co może traktować jako sukces. Łukasz Olkowicz w programie na kanale „Meczyki” ujawnił, że kielczanie wygrali zaciętą rywalizację o jego podpis. Zanim przeniósł się do Korony, zainteresowanie jego transferem wykazywali Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok.
Svetlin zakończył ten sezon z dorobkiem dwóch goli i asystą w 36 występach.