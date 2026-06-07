Real zwleka, Juventus atakuje. Przyszłość tej gwiazdy wciąż jest otwarta

Real Madryt może latem stracić jednego ze swoich ofensywnych zawodników. Konkretny klub z Serie A uczynił Brahima Díaza priorytetowym celem transferowym przed nowym sezonem.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus chce wykorzystać sytuację w Realu. Chodzi o znane nazwisko

Real Madryt wciąż nie podjął ostatecznych decyzji dotyczących przyszłości części kadry, a sytuację uważnie obserwują największe europejskie kluby. Jednym z piłkarzy, którzy znaleźli się na radarze zagranicznych gigantów, jest Brahim Diaz. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Juventus intensywnie pracuje nad sprowadzeniem marokańsko-hiszpańskiego skrzydłowego i ofensywnego pomocnika.

Według wieści włoskiego dziennikarza, Turyńczycy postrzegają 26-latka jako kluczowe wzmocnienie formacji ofensywnej. Władze Juventusu są przekonane, że wszechstronność Brahima Diaza mogłaby znacząco zwiększyć możliwości zespołu w ataku. Hiszpan może bowiem występować zarówno na skrzydłach, jak i w roli ofensywnego pomocnika, co czyni go bardzo wartościową opcją dla każdego szkoleniowca.

Na ten moment sam zawodnik nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji. Jak podkreśla Di Marzio, Brahim Díaz chciałby najpierw poznać plany nowego trenera Królewskich i dowiedzieć się, jaką rolę będzie odgrywał w projekcie sportowym Realu w nadchodzącym sezonie. Dopiero po rozmowach z klubem ma podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Najbliższe tygodnie powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy zawodnik pozostanie w Madrycie, czy też Juventus zdoła przekonać go do przenosin do Włoch. Na razie priorytetem piłkarza jest poznanie swojej pozycji w planach giganta La Liga.