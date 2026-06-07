Real Madryt chce hitu transferowego. Gwiazda jest już gotowa na ten krok

Real Madryt może szykować jeden z najgłośniejszych transferów najbliższych miesięcy. Enzo Fernandez jest otwarty na przeprowadzkę do jednej z ekip z ligi hiszpańskiej.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Chelsea postawiła twarde warunki. Real Madryt musi sięgnąć głęboko do kieszeni

Real Madryt nie przestaje monitorować rynku w poszukiwaniu kolejnych wzmocnień. Jednym z nazwisk znajdujących się wysoko na liście życzeń Królewskich jest Enzo Fernandez. Jak informuje El Debate, pomocnik Chelsea jest gotowy wykonać ważny krok w swojej karierze i podpisać pięcioletni kontrakt z gigantem La Liga.

Według informacji hiszpańskiego źródła, reprezentant Argentyny z dużym entuzjazmem podchodzi do możliwości gry na Estadio Santiago Bernabeu. Enzo Fernendez ma być zainteresowany przenosinami do klubu z Madrytu i nie ukrywa, że perspektywa występów w barwach jednego z najbardziej utytułowanych klubów świata jest dla niego niezwykle atrakcyjna.

Tymczasem największym problemem pozostają jednak kwestie finansowe. Jak podaje El Debate, Chelsea nie zamierza łatwo rezygnować ze swojego kluczowego zawodnika, wyceniając go na aż 138 milionów euro. To kwota znacząco przewyższająca aktualną wartość rynkową piłkarza i może stanowić poważną przeszkodę w negocjacjach pomiędzy klubami.

Enzo Fernandez ma za sobą sezon, który tylko zwiększył zainteresowanie jego osobą. W ostatniej kampanii wystąpił w 54 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 15 bramek i notując siedem asyst. Takie liczby potwierdzają, że jest jednym z najbardziej wszechstronnych środkowych pomocników swojego pokolenia.