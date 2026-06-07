Rafael Leao w poważnych tarapatach. FIFA może podjąć bezlitosną decyzję

Rafael Leao może znaleźć się w tarapatach tuż przed startem MŚ 2026. FIFA analizuje incydent z meczu towarzyskiego przeciwko Chile, a konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao i Ivan Roman

Mundial coraz bliżej, a Rafael Leao ma ogromny problem

Rafael Leao znalazł się w centrum uwagi po wydarzeniach, do których doszło podczas towarzyskiego spotkania reprezentacji Portugalii z Chile. Chociaż mecz zakończył się zwycięstwem ekipy Roberto Martineza (2:1), to więcej niż o wyniku mówi się o zachowaniu gwiazdy reprezentacji Portugalii. Jak informuje Goal.com, napastnik może zostać ukarany nie tylko za czerwoną kartkę, ale również dodatkowymi sankcjami ze strony FIFA.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło po starciu przy linii bocznej boiska. Rafael Leao i chilijski obrońca Ivan Roman wdali się w ostrą sprzeczkę, która szybko przerodziła się w bójkę. Arbiter nie miał wątpliwości i usunął z boiska obu zawodników. Według relacji przytaczanych przez media, Portugalczyk miał złapać rywala za szyję, a następnie uderzyć go pięścią w twarz.

W normalnych okolicznościach czerwona kartka otrzymana w meczu towarzyskim skutkuje zawieszeniem wyłącznie na kolejne spotkania tego samego rodzaju. Tym razem sytuacja może jednak wyglądać inaczej. Ze względu na charakter przewinienia sprawa może trafić pod obrady Komisji Dyscyplinarnej FIFA, która ma możliwość rozszerzenia kary również na mecze oficjalne.

To oznaczałoby poważny problem dla reprezentacji Portugalii. Jeśli światowa federacja uzna zachowanie Rafaela Leao za szczególnie agresywne, zawodnik może zostać zawieszony na początek MŚ 2026. Turniej rusza już 11 czerwca, a Portugalczycy rozpoczną rywalizację w grupie K, gdzie zmierzą się z Demokratyczną Republiką Konga, Uzbekistanem i Kolumbią.

Na ostateczny werdykt trzeba jeszcze poczekać. Niemniej wokół jednej z największych gwiazd portugalskiej kadry zrobiło się wyjątkowo gorąco na kilka dni przed startem mundialu.