Świat usłyszał stanowisko Argentyny. Lautaro Martinez powiedział to wprost

08:49, 7. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Touchline

Reprezentacja Argentyny nie zamierza ukrywać swoich ambicji przed MŚ 2026. Lautaro Martínez otwarcie wskazał miejsce Albicelestes w gronie faworytów do triumfu na turnieju.

Lautaro Martinez
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez postawił sprawę jasno

Reprezentacja Argentyny przystąpi do MŚ 2026 w roli obrońcy tytułu i jednego z największych kandydatów do końcowego triumfu. Takiego zdania jest kapitan Interu Mediolan i czołowy napastnik Albicelestes – Lautaro Martínez. Zawodnik nie ma wątpliwości co do potencjału swojej drużyny przed nadchodzącym turniejem.

– Jesteśmy w gronie trzech głównych kandydatów do wygrania mundialu – powiedział Lautaro Martinez cytowany przez The Touchline.

Słowa napastnika nie są przypadkowe. Argentyna w ostatnich latach osiągnęła ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego wygrała mundial w Katarze w 2022 roku, a także potwierdziła swoją klasę w kolejnych rozgrywkach reprezentacyjnych. Trzon zespołu wciąż stanowią doświadczeni zawodnicy, wspierani przez coraz liczniejszą grupę młodszych piłkarzy.

Mistrzostwa Świata 2026 odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Turniej rozpocznie się już w czwartek 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Będzie to historyczna edycja rozgrywek, ponieważ po raz pierwszy wystąpią w niej aż 48 reprezentacje.

Faza grupowa potrwa od 11 do 27 czerwca. Każda drużyna rozegra na tym etapie rozgrywek trzy spotkania, a do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz osiem najlepszych ekip z trzecich miejsc. Łącznie kibice obejrzą aż 104 spotkania, co będzie rekordem w historii tego typu turniejów.

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