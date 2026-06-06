Francja jeszcze nie zaczęła mundialu, a Deschamps już rozpalił emocje

Didier Deschamps wysłał mocny sygnał przed MŚ 2026. Selekcjoner reprezentacji Francji przekonywał, że jego zespół nie musi być faworytem, by sięgnąć po trofeum.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Selekcjoner Francji nie pozostawił złudzeń. Głośna deklaracja przed MŚ 2026

Didier Deschamps z dużą pewnością siebie wypowiedział się na temat szans reprezentacji Francji podczas zbliżających się MŚ 2026. W materiale opublikowanym przez kanał M6 Info na YouTube doświadczony szkoleniowiec podkreślił, że Trójkolorowi jadą na turniej z jasnym celem, chcąc walczyć o końcowy triumf.

– Nie jesteśmy faworytami, ale jedziemy tam, żeby zmiażdżyć wszystkich. Nie twierdzę, że jesteśmy lepsi od faworytów. Mówię, że jesteśmy silniejsi od wszystkich innych. Zrobimy to. W każdym razie, żeby dotrzeć na szczyt, będziemy musieli pokonać wszystkich przed nami. Znamy pierwszą trójkę, ale nie wiemy, kto ich goni. Niemniej pomyślimy o tym i skupmy się na tej trójce. To interpretacja, ale to część życia – powiedział Deschamps.

Słowa selekcjonera pokazują, że Francuzi nie zamierzają ukrywać swoich ambicji. Po finale mundialu w Katarze, przegranym po serii rzutów karnych z Argentyną, drużyna chce ponownie stanąć przed szansą na zdobycie najcenniejszego trofeum w światowym futbolu.

Mundial zacznie się już w najbliższy czwartek 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Turniej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Turniej będzie pierwszym w historii rozgrywanym z udziałem 48 reprezentacji. Francja ponownie znajdzie się w gronie zespołów, które będą celować w końcowy triumf.