Flick już to zapowiedział. Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony

13:28, 16. maja 2026
Jakub Fudali
Robert Lewandowski podczas niedzielnego meczu z Realem Betis pożegna się z kibicami Barcelony na Camp Nou. Polak zagra od początku, co zapowiedział Hansi Flick.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w niedzielę pożegna się z Camp Nou

Robert Lewandowski w sobotę ogłosił oficjalnie, że wraz z końcem sezonu żegna się z FC Barceloną. Polak za pośrednictwem Instagrama podziękował zarówno kibicom, jak i władzom klubu za grę i wsparcie, które otrzymał. Cały komunikat napastnika można przeczytać TUTAJ. To oznacza, że latem zmieni klub i najpewniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, która w ostatnich dniach wyrosła na najbardziej prawdopodobny kierunek.

Zanim jednak to, nadejdzie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Do końca sezonu ligi hiszpańskiej pozostały dwa mecze, lecz tylko jeden z nich Barcelona zagra przed własną publicznością. To właśnie niedzielna rywalizacja z Realem Betis będzie jego ostatnim meczem na Camp Nou. Polak zagra od pierwszej minuty, co na konferencji prasowej zapowiedział sam Hansi Flick. Kilka dni później Duma Katalonii zmierzy się z Valencią, ale nie jest pewne, czy Lewandowski zagra.

Robert zasługuje na wyjątkowe pożegnanie i zagra jutro w pierwszym składzie; zasłużył na to. Mamy czas, żeby popracować nad tym, jak zabezpieczyć jego odejście, a później będziemy mieli czas, żeby pracować na rynku transferowym. Jeśli chodzi o przyszły sezon, wciąż nie wiemy, co się wydarzy, ale rozważamy różne opcje – przekazał Flick na konferencji cytowany przez serwis BarcaInfo.

