Boniek komentuje decyzję Lewandowskiego: Robert chce się jeszcze pobawić piłką!

13:49, 16. maja 2026
Piotr Koźmiński
Robert Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony. A jak na tę decyzję zareagował Zbigniew Boniek? Legendarny piłkarz podzielił się opinią z goal.pl

Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

To nie jest niespodzianka

A jednak! Robert Lewandowski ogłosił na Instagramie, że opuszcza Barcelonę. Po czterech latach polski napastnik kończy piękny rozdział. Nie jest to w sumie zaskoczenie, bo zanosiło się na to już od dłuższego czasu.

Jak sytuację widzi Zbigniew Boniek? Goal.pl poprosił legendę o komentarz do informacji numer jeden w polskim futbolu.

Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś niespodzianka, że Robert odchodzi. Dla mnie było oczywiste, że nie będzie chciał być rezerwowym. Chce się jeszcze dwa lata pobawić piłką, a w Barcelonie miałby ku temu bardzo mało możliwości – komentuje dla nas Boniek.

Takiego kontraktu zostawić mu nie mogli

Były prezes PZPN zwraca też uwagę na jeszcze jeden aspekt. – Ekonomiczny. W Barcelonie zarabiał tak dużo pieniędzy, że Barcelona nie mogła sobie pozwolić na zostawienie mu takiej umowy. Bo to by powodowało problemy z innymi piłkarzami. To wszystko nie jest takie proste jak się wydaje – przekonuje Boniek.

A co dalej z Lewandowskim? – Jestem przekonany, że jeszcze dwa lata w piłkę pogra. Zoba czymy czy bardziej dla przyjemności i zarobienia pieniędzy, czy może jeszcze jest nastawiony na trofea. Do tej pory zdobywał ich dużo, bo grał w takich klubach jak Bayern, Barcelona czy Borussia Dortmund. Zobaczymy, co się wydarzy teraz – kończy Boniek.

