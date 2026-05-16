Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony. Czeka go transfer do tej ligi?!

Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z Barcelony, ale gdzie może trafić Polak od nowego sezonu? Wszystkie dotychczasowe informacje wskazują na Arabię Saudyjską.

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu 2025/26 odejdzie z Barcelony. Polak po wielu tygodniach medialnych spekulacji oraz doniesień, sam oficjalnie poinformował w mediach społecznościowych, że żegna się z klubem. Jak sam określił, chce „iść dalej”, co naturalnie oznacza, że jeszcze będziemy mieli okazję oglądać na wysokim poziomie. Całe oświadczenie kapitana reprezentacji Polski można przeczytać TUTAJ.

Wielu jednak zastanawia się, gdzie finalnie trafi Robert Lewandowski od nowego sezonu. Do tej pory mówiło się bowiem o przynajmniej kilku zainteresowanych klubach: Chicago Fire, Juventusie oraz AC Milanie. Wiadomo jednak, że wszystkie te trzy opcje najpewniej będą mniej interesujące niż propozycja z Arabii Saudyjskiej. Lewandowski już jakiś czas temu otrzymał ofertę od Al-Hilal, które oferuje mu 90 milionów euro za sezon gry, o czym poinformował wówczas serwis „WP Sportowe Fakty”. To wielkie zarobki, ale nie jest przesądzone, że z nich skorzysta.

Niemniej według wszystkich informacji to właśnie liga saudyjska jest tym kierunkiem, który ma najbardziej interesować Roberta Lewandowskiego. Jak zauważa Zbigniew Boniek w rozmowie z „Goal.pl”, napastnik „chce się jeszcze pobawić piłką”, ale były prezes PZPN nie przesądza o przyszłym kierunku transferu Polaka.

