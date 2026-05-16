Flick zabrał głos nt. odejścia Lewandowskiego. „To był zaszczyt”

13:39, 16. maja 2026
Jakub Fudali
"Zdobyliśmy razem dziewięć tytułów i to był zaszczyt dzielić z nim tę podróż" - powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej nt. Roberta Lewandowskiego cytowany przez serwis "BarcaInfo".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Hansi Flick

Flick podziękował Lewandowskiemu za współpracę

Robert Lewandowski po czterech latach gry w FC Barcelonie odchodzi z klubu. Polak oficjalnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Przez ostatnie tygodnie wielokrotnie spekulowano, co dalej z jego karierą, ale napastnik zdecydował, że czas na nowe wyzwanie. Będzie nim najpewniej – a przynajmniej obecnie wszystko na to wskazuje – gra w Arabii Saudyjskiej.

Niemniej przed kapitanem reprezentacji Polski jeszcze dwa mecze w barwach Dumy Katalonii. Już wiadomo, że podczas niedzielnego starcia z Realem Betis pożegna się on z kibicami na Camp Nou. Być może dostanie także szansę w ostatnim meczu sezonu z Valencią.

Odejście Lewandowskiego z Barcelony to bez dwóch zdań wielkie wydarzenie. O napastniku wiele ciepłych słów na konferencji prasowej skierował Hansi Flick. Szkoleniowiec nie tylko podziękował mu za współpracę, ale i stwierdził, że to był zaszczyt.

Jest dla nas wszystkich przykładem. Zawsze dawał z siebie wszystko, a praca z nim i obserwowanie jego wysiłku każdego dnia to był zaszczyt. Zawsze był przy nas w najtrudniejszych chwilach – powiedział Hansi Flick cytowany przez serwis „BarcaInfo” na konferencji prasowej.

Rozmawialiśmy o tym, a on już pożegnał się z drużyną. To był dla niego bardzo ważny okres w Barcelonie. Pracuję z Robertem od czterech lat; zdobyliśmy razem dziewięć tytułów i to był zaszczyt dzielić z nim tę podróż. To prawdziwy profesjonalista, zawsze dąży do gry na najwyższym poziomie, a także jest wzorem do naśladowania dla młodszych zawodników. Teraz musimy zacząć restrukturyzować zespół – dodał.

