Górnik Zabrze a moment prawdy. Gasparik zabrał głos [MECZ TYGODNIA]

12:02, 27. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze nie wygrał w żadnym z trzech ostatnich meczów. W tym roku zwyciężył tylko raz. Tymczasem swoimi przemyśleniami przed Śląskim Klasykiem podzielił się Michal Gasparik.

Michal Gasparik
fot. PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze przed Śląskim Klasykiem w PKO BP Ekstraklasie

Górnik Zabrze aktualnie plasuje się w czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasy, legitymując się dorobkiem 34 punktów. O wysokiej pozycji 14-krotnego mistrza Polski w dużej mierze decyduje jednak runda jesienna. O zbliżającym się starciu z GieKSą Katowice wypowiedział się przed sobotnim meczem szkoleniowiec Zabrzan, który spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Ta odbyła się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka. Śląski Klasyk wpisuje się w jedno z wydarzeń ustanowionych przez województwo śląskie w ramach Roku Dziewięciu Górników z Wujka.

– Co będzie kluczowe w meczu? Myślę, że przede wszystkim kwestie piłkarskie. Możemy zagrać dobry mecz i pokazać naszą jakość, ale wiemy, że potrzebujemy punktów. Przed nami trudny tydzień, bo czekają nas dwa wyjazdowe spotkania ligowe. Musimy być dobrze przygotowani i jesteśmy przygotowani tak, aby powalczyć – usłyszał Goal.pl od trenera Michala Gasparika.

W rundzie jesiennej zabrzanie przekonująco pokonali GieKSę. Można się zatem zastanawiać, czy punktem wyjścia do odniesienia zwycięstwa Górnika w sobotę będzie odtworzenie mechanizmów z poprzedniego meczu między drużynami. Głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec Zabrzan.

– Każdy mecz jest inny. Mamy swój sposób gry i wiemy, jak chcemy grać, ale musimy poprawić pewne detale. Nie mamy tylu punktów, ile chcieliśmy, dlatego najważniejsze jest, by je teraz zdobywać – przekonywał Gasparik.

Bartosz Nowak pod lupą przed meczem z GieKSą

Bez wątpienia zawodnikiem, na którego Górnik musi zwrócić szczególną uwagę, jest Bartosz Nowak. Szkoleniowiec ekipy z Zabrza poświęcił kilka słów ofensywnemu pomocnikowi GieKSy.

– Znam jego jakość. Analizowaliśmy go już wcześniej. To zawodnik, który potrafi zrobić różnicę i daje swojej drużynie wiele punktów. Musimy być na niego dobrze przygotowani – zaznaczył trener.

Ostatnio szeregi zabrzan zasilił Ondrej Zmrzly. Trener Górnika ujawnił, że piłkarz jest gotowy do gry i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na sobotni mecz.

– Jest przygotowany. Regularnie trenował w poprzednim klubie, więc jest gotowy do gry – mówił Gasparik.

W ostatnich dziesięciu oficjalnych meczach między zespołami siedem razy górą był Górnik, raz wygrał GKS, a w dwóch spotkaniach padł remis. W ostatnim starciu na Arenie Katowice lepsi byli jednak gospodarze, którzy wygrali po bramce Filipa Szymczaka zdobytej w doliczonym czasie gry (2:1).

