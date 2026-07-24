„Doradzałbym Robertowi Lewandowskiemu powrót do Lecha”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski powinien trafić do Lecha zamiast do Chicago Fire?!

Robert Lewandowski już kilka tygodni temu, w czasie mundialu, zdecydował się podpisać kontrakt z Chicago Fire. Polak długo zastanawiał się co do swojej przyszłości po odejściu z FC Barcelony, ale to przez fakt, że brakowało konkretnych ofert. Początkowo mówiło się o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej, ale temat ten szybko ucichł i ostatecznie kapitan reprezentacji Polski wylądował w USA.

Wydaje się, że nie jest to wymarzony kierunek Lewandowskiego, ale po prostu innego nie było. Mówi o tym także Zbigniew Boniek, który na łamach „Weszło” w swoim felietonie stwierdza, że doradziłby byłemu napastnikowi FC Barcelony powrót do Polski, a konkretnie do Lecha Poznań.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Gdybym to ja miał podpowiadać Robertowi Lewandowskiemu, to doradziłbym mu powrót do Lecha Poznań. Oczywiście, jest między tymi klubami różnica w kasie, ale wydaje mi się, że Robert ma tyle pieniędzy, że nie tylko wystarczy mu do końca życia, a nawet na całe życie jego córek. Natomiast jeśli cały czas myśli tylko o tym, żeby zarabiać, zarabiać i zarabiać, to będzie mu tam nudno. Bo obojętne czy strzeli bramkę czy nie strzeli, to specjalnie nikogo to nie zainteresuje. Wybrał taką właśnie drogę. A dlaczego? Bo była to najlepsza oferta. Lepszej po prostu nie miał – stwierdził Zbigniew Boniek na łamach „Weszło”.

Zobacz także: Siemieniec wskazał transferowy priorytet Jagiellonii. „Rozmowy trwają”