Oto faworyt do wygrania Ekstraklasy! „Z jednym zastrzeżeniem”

Już w piątek (24 lipca) startuje PKO BP Ekstraklasa. Marek Koźmiński w rozmowie z Faktem wskazał faworyta do zdobycia tytułu. Były reprezentant Polski wskazał na Lecha Poznań z jednym zastrzeżeniem.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Lech Poznań faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski

PKO BP Ekstraklasa w ostatnich latach zanotowała bardzo duży progres pod każdym względem. Do naszej ligi trafiają coraz lepsi zawodnicy, a polskie kluby osiągają sukcesy w europejskich pucharach. Nadchodzący sezon zapowiada się na emocjonującą rywalizację o mistrzostwo. Obrońcą tytułu będzie Lech Poznań, który wygrywał ligę dwa razy z rzędu, a aż trzy razy w ostatnich pięciu latach.

Marek Koźmiński, były reprezentant Polski oraz były wiceprezes PZPN w rozmowie z Faktem wskazał, kto jego zdaniem wygra Ekstraklasę. Wybór padł na Lech Poznań, ale z jednym zastrzeżeniem. Jeśli daleko zajdą w europejskich pucharach, mogą mieć problem z obroną tytułu.

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– Ale z jednym zastrzeżeniem, że jeśli daleko zajdzie w europejskich pucharach, czego mu życzę, to może być ciężko obronić tytuł. To będzie oznaczało grę do późnej jesieni na dwóch, a może nawet trzech frontach, jeśli doliczymy Puchar Polski. Wielokrotnie było tak, że gdy ktoś rywalizował w pucharach, to później cierpiał na tym w lidze. Wskazuję na Lecha, ale właśnie ze wspomnianym zastrzeżeniem – powiedział Marek Koźmiński w rozmowie z Faktem.

Warto dodać, że startujące w piątek (24 lipca) rozgrywki w Ekstraklasie będą jubileuszowe. Przed nami setny sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Pierwszy mecz odbędzie się o godzinie 18:00, a zmierzą się w nim Radomiak Radom i Wieczysta Kraków.