Oto faworyt do wygrania Ekstraklasy! „Z jednym zastrzeżeniem”

12:07, 24. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fakt

Już w piątek (24 lipca) startuje PKO BP Ekstraklasa. Marek Koźmiński w rozmowie z Faktem wskazał faworyta do zdobycia tytułu. Były reprezentant Polski wskazał na Lecha Poznań z jednym zastrzeżeniem.

PKO Ekstraklasa
Obserwuj nas w
Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Lech Poznań faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski

PKO BP Ekstraklasa w ostatnich latach zanotowała bardzo duży progres pod każdym względem. Do naszej ligi trafiają coraz lepsi zawodnicy, a polskie kluby osiągają sukcesy w europejskich pucharach. Nadchodzący sezon zapowiada się na emocjonującą rywalizację o mistrzostwo. Obrońcą tytułu będzie Lech Poznań, który wygrywał ligę dwa razy z rzędu, a aż trzy razy w ostatnich pięciu latach.

Marek Koźmiński, były reprezentant Polski oraz były wiceprezes PZPN w rozmowie z Faktem wskazał, kto jego zdaniem wygra Ekstraklasę. Wybór padł na Lech Poznań, ale z jednym zastrzeżeniem. Jeśli daleko zajdą w europejskich pucharach, mogą mieć problem z obroną tytułu.

Oglądaj EKSTRAKLASĘ w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ale z jednym zastrzeżeniem, że jeśli daleko zajdzie w europejskich pucharach, czego mu życzę, to może być ciężko obronić tytuł. To będzie oznaczało grę do późnej jesieni na dwóch, a może nawet trzech frontach, jeśli doliczymy Puchar Polski. Wielokrotnie było tak, że gdy ktoś rywalizował w pucharach, to później cierpiał na tym w lidze. Wskazuję na Lecha, ale właśnie ze wspomnianym zastrzeżeniem – powiedział Marek Koźmiński w rozmowie z Faktem.

Warto dodać, że startujące w piątek (24 lipca) rozgrywki w Ekstraklasie będą jubileuszowe. Przed nami setny sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Pierwszy mecz odbędzie się o godzinie 18:00, a zmierzą się w nim Radomiak Radom i Wieczysta Kraków.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości